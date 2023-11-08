https://ria.ru/20231108/ssha-1908054528.html

Байден продлил на год указ о санкциях против Ирана

Байден продлил на год указ о санкциях против Ирана - РИА Новости, 08.11.2023

Байден продлил на год указ о санкциях против Ирана

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, который был объявлен в связи с захватом заложников в американском посольстве в Тегеране в 1979... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T02:23

2023-11-08T02:23

2023-11-08T02:59

в мире

сша

иран

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, который был объявлен в связи с захватом заложников в американском посольстве в Тегеране в 1979 году и служит правовым основанием для применения санкций к Ирану, сообщил Белый дом."Наши отношения с Ираном до сих пор не нормализованы, и процесс имплементации договоренностей с Ираном от 19 января 1981 года продолжается. По этой причине национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 14 ноября 1979 года, и принятые на сегодняшний день меры реагирования на нее должны оставаться в силе и после 14 ноября 2023 года", - говорится в заявлении Байдена.Режим чрезвычайной ситуации, введенный указом 12170 президента Джимми Картера, продлевается на один год. Указ блокировал все активы иранского правительства и центрального банка Ирана в США в ответ на захват исламистами 52 американцев в посольстве Соединенных Штатов в Тегеране.

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в мире, сша, иран, джо байден