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Байден продлил на год указ о санкциях против Ирана - РИА Новости, 08.11.2023
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02:23 08.11.2023 (обновлено: 02:59 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ssha-1908054528.html
Байден продлил на год указ о санкциях против Ирана
Байден продлил на год указ о санкциях против Ирана - РИА Новости, 08.11.2023
Байден продлил на год указ о санкциях против Ирана
Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, который был объявлен в связи с захватом заложников в американском посольстве в Тегеране в 1979... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T02:23
2023-11-08T02:59
в мире
сша
иран
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, который был объявлен в связи с захватом заложников в американском посольстве в Тегеране в 1979 году и служит правовым основанием для применения санкций к Ирану, сообщил Белый дом."Наши отношения с Ираном до сих пор не нормализованы, и процесс имплементации договоренностей с Ираном от 19 января 1981 года продолжается. По этой причине национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 14 ноября 1979 года, и принятые на сегодняшний день меры реагирования на нее должны оставаться в силе и после 14 ноября 2023 года", - говорится в заявлении Байдена.Режим чрезвычайной ситуации, введенный указом 12170 президента Джимми Картера, продлевается на один год. Указ блокировал все активы иранского правительства и центрального банка Ирана в США в ответ на захват исламистами 52 американцев в посольстве Соединенных Штатов в Тегеране.
https://ria.ru/20231105/mo-1907581599.html
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в мире, сша, иран, джо байден
В мире, США, Иран, Джо Байден
Байден продлил на год указ о санкциях против Ирана

Белый дом: Байден продлил на год указ о санкциях против Ирана от 1979 года

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, который был объявлен в связи с захватом заложников в американском посольстве в Тегеране в 1979 году и служит правовым основанием для применения санкций к Ирану, сообщил Белый дом.
"Наши отношения с Ираном до сих пор не нормализованы, и процесс имплементации договоренностей с Ираном от 19 января 1981 года продолжается. По этой причине национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 14 ноября 1979 года, и принятые на сегодняшний день меры реагирования на нее должны оставаться в силе и после 14 ноября 2023 года", - говорится в заявлении Байдена.
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Министр обороны Ирана поставил США ультиматум
5 ноября, 15:01
Режим чрезвычайной ситуации, введенный указом 12170 президента Джимми Картера, продлевается на один год. Указ блокировал все активы иранского правительства и центрального банка Ирана в США в ответ на захват исламистами 52 американцев в посольстве Соединенных Штатов в Тегеране.
 
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