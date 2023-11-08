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В конгрессе США поддержали законопроект о передаче Киеву активов России

В конгрессе США поддержали законопроект о передаче Киеву активов России - РИА Новости, 08.11.2023

В конгрессе США поддержали законопроект о передаче Киеву активов России

Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T01:53

2023-11-08T01:53

2023-11-08T09:24

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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют данные итогов голосования.Согласно опубликованным результатам, комитет одобрил законопроект с результатом 40 голосов "за" и два "против". Согласно тексту документ, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны. При этом, как предполагает законопроект, решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства переходят на специальный "фонд поддержки Украины". "Все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов… при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины", — добавляется в документе.Средства в указанном фонде, согласно законопроекту, доступны государственному секретарю с целью "компенсации Украине понесенного урона", включая реконструкцию и восстановление, гуманитарную поддержку населения и другие цели. "Государственному секретарю следует уведомить соответствующие комитеты конгресса не менее чем за 15 дней до предоставления каких-либо средств из фонда поддержки Украины правительству Украины, любому иному лицу или международной организации", — отмечается в документе. Кроме того, законопроект предписывает правительству США возглавлять скоординированные международные санкции, направленные на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и "большую семерку" (G7). После начала спецоперации на Украине Запад ввел против России жесткие санкции, в том числе заморозив примерно половину золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231107/aktivy-1908041774.html

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