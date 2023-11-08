https://ria.ru/20231108/sputniki-1908056768.html

Эксперты рассказали об использовании атомных станций на спутниках будущего

Эксперты рассказали об использовании атомных станций на спутниках будущего - РИА Новости, 08.11.2023

Эксперты рассказали об использовании атомных станций на спутниках будущего

России для освоения ближнего космоса необходимо создать полный цикл производства систем накопления энергии в электрохимии и развивать направление водородных... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T03:13

2023-11-08T03:13

2023-11-08T03:13

наука

космос - риа наука

наука

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. России для освоения ближнего космоса необходимо создать полный цикл производства систем накопления энергии в электрохимии и развивать направление водородных систем для обеспечения космических аппаратов источниками энергии с высокой удельной мощностью и емкостью, рассказал РИА Новости член рабочей группы EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Бокарев. "Это могут быть мини-атомные станции с мощностью более 1 тысячи ватт на килограмм или пост-литиевые накопители с удельной емкостью более 600 ватт-часов на килограмм, есть область применения солнечных панелей с эффективностью более 28 процентов и разными специальными качествами, например, биоразлагаемостью", – сказал Бокарев в кулуарах конференции (баркемпа) "Национальная технологическая революция". Гендиректор аэрокосмической корпорации "Новый космос" (участник рынка AeroNet НТИ) Антон Алексеев, в свою очередь, отметил перспективу использования двигателей для космических аппаратов на основе ядерной энергии. "Однако будут распространены и двигатели, которые будут использовать водород в качестве рабочего тела, который можно добыть из воды, найденной в космосе", – отметил эксперт. Он напомнил, что сегодня в космической технике используются так называемые химические и электрореактивные двигатели.

https://ria.ru/20231107/kosmos-1907876470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, наука, россия, национальная технологическая инициатива (нти)