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Эксперты рассказали об использовании атомных станций на спутниках будущего - РИА Новости, 08.11.2023
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Наука
 
03:13 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/sputniki-1908056768.html
Эксперты рассказали об использовании атомных станций на спутниках будущего
Эксперты рассказали об использовании атомных станций на спутниках будущего - РИА Новости, 08.11.2023
Эксперты рассказали об использовании атомных станций на спутниках будущего
России для освоения ближнего космоса необходимо создать полный цикл производства систем накопления энергии в электрохимии и развивать направление водородных... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T03:13
2023-11-08T03:13
наука
космос - риа наука
наука
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. России для освоения ближнего космоса необходимо создать полный цикл производства систем накопления энергии в электрохимии и развивать направление водородных систем для обеспечения космических аппаратов источниками энергии с высокой удельной мощностью и емкостью, рассказал РИА Новости член рабочей группы EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Бокарев. "Это могут быть мини-атомные станции с мощностью более 1 тысячи ватт на килограмм или пост-литиевые накопители с удельной емкостью более 600 ватт-часов на килограмм, есть область применения солнечных панелей с эффективностью более 28 процентов и разными специальными качествами, например, биоразлагаемостью", – сказал Бокарев в кулуарах конференции (баркемпа) "Национальная технологическая революция". Гендиректор аэрокосмической корпорации "Новый космос" (участник рынка AeroNet НТИ) Антон Алексеев, в свою очередь, отметил перспективу использования двигателей для космических аппаратов на основе ядерной энергии. "Однако будут распространены и двигатели, которые будут использовать водород в качестве рабочего тела, который можно добыть из воды, найденной в космосе", – отметил эксперт. Он напомнил, что сегодня в космической технике используются так называемые химические и электрореактивные двигатели.
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космос - риа наука, наука, россия, национальная технологическая инициатива (нти)
Наука, Космос - РИА Наука, Наука, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
Эксперты рассказали об использовании атомных станций на спутниках будущего

НТИ: на спутниках будущего будут использовать мини-атомные и водородные станции

© iStock.com / koto_fejaСпутник на фоне планеты
Спутник на фоне планеты - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / koto_feja
Спутник на фоне планеты. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. России для освоения ближнего космоса необходимо создать полный цикл производства систем накопления энергии в электрохимии и развивать направление водородных систем для обеспечения космических аппаратов источниками энергии с высокой удельной мощностью и емкостью, рассказал РИА Новости член рабочей группы EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Бокарев.
«
"Это могут быть мини-атомные станции с мощностью более 1 тысячи ватт на килограмм или пост-литиевые накопители с удельной емкостью более 600 ватт-часов на килограмм, есть область применения солнечных панелей с эффективностью более 28 процентов и разными специальными качествами, например, биоразлагаемостью", – сказал Бокарев в кулуарах конференции (баркемпа) "Национальная технологическая революция".
Гендиректор аэрокосмической корпорации "Новый космос" (участник рынка AeroNet НТИ) Антон Алексеев, в свою очередь, отметил перспективу использования двигателей для космических аппаратов на основе ядерной энергии.
"Однако будут распространены и двигатели, которые будут использовать водород в качестве рабочего тела, который можно добыть из воды, найденной в космосе", – отметил эксперт.
Он напомнил, что сегодня в космической технике используются так называемые химические и электрореактивные двигатели.
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