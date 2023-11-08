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Депутат народного собрания Ингушетии отправил маскировочные сети бойцам СВО - РИА Новости, 08.11.2023
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16:56 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908201217.html
Депутат народного собрания Ингушетии отправил маскировочные сети бойцам СВО
Депутат народного собрания Ингушетии отправил маскировочные сети бойцам СВО - РИА Новости, 08.11.2023
Депутат народного собрания Ингушетии отправил маскировочные сети бойцам СВО
Депутат народного собрания Ингушетии Бадрудин Олигов отправил более 30 маскировочных сетей участникам специальной военной операции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:56
2023-11-08T16:56
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республика ингушетия
безопасность
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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Депутат народного собрания Ингушетии Бадрудин Олигов отправил более 30 маскировочных сетей участникам специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального парламента. "Более 30 маскировочных сетей для маскировки вооружения, военной техники, личного состава и инженерных сооружений на фоне местности были направлены для нужд военнослужащих, принимающих участие в СВО, заместителем председателя комитета народного собрания Республики Ингушетия по здравоохранению и социальной политики Бадрудином Олиговым", - говорится в сообщении. По словам депутата, в условиях активных боевых действий маскировка личного состава и военной техники зачастую является залогом выполнения боевой задачи и победы в бою. "Как офицер зенитно-ракетных войск, уверен, военнослужащие эффективно будут использовать данный инвентарь для сохранения техники и, прежде всего, жизней наших защитников Отечества", - отметил Олигов.
https://ria.ru/20231108/bashkiriya-1908156581.html
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республика ингушетия, безопасность
Надежные люди, Республика Ингушетия, Безопасность
Депутат народного собрания Ингушетии отправил маскировочные сети бойцам СВО

Депутат народного собрания Ингушетии отправил маскировочные сети бойцам СВО

© Народное Собрание Республики Ингушетия/TelegramДепутат народного собрания Ингушетии отправил маскировочные сети бойцам СВО
Депутат народного собрания Ингушетии отправил маскировочные сети бойцам СВО
© Народное Собрание Республики Ингушетия/Telegram
Депутат народного собрания Ингушетии отправил маскировочные сети бойцам СВО
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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Депутат народного собрания Ингушетии Бадрудин Олигов отправил более 30 маскировочных сетей участникам специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального парламента.
"Более 30 маскировочных сетей для маскировки вооружения, военной техники, личного состава и инженерных сооружений на фоне местности были направлены для нужд военнослужащих, принимающих участие в СВО, заместителем председателя комитета народного собрания Республики Ингушетия по здравоохранению и социальной политики Бадрудином Олиговым", - говорится в сообщении.
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По словам депутата, в условиях активных боевых действий маскировка личного состава и военной техники зачастую является залогом выполнения боевой задачи и победы в бою.
"Как офицер зенитно-ракетных войск, уверен, военнослужащие эффективно будут использовать данный инвентарь для сохранения техники и, прежде всего, жизней наших защитников Отечества", - отметил Олигов.
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