https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908172370.html

В Запорожской области поразили командный пункт армейского корпуса ВСУ

В Запорожской области поразили командный пункт армейского корпуса ВСУ - РИА Новости, 08.11.2023

В Запорожской области поразили командный пункт армейского корпуса ВСУ

Российские военные поразили командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:41

2023-11-08T15:41

2023-11-08T16:27

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские военные поразили командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В районе населенного пункта Вольноандреевка Запорожской области поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ", — уточнили в ведомстве.Вооруженные силы также нанесли удары по пунктам управления 67-й механизированной бригады и 31-й бригады Нацгвардии Украины в районе Серебрянки в ДНР.Кроме того, за минувшие сутки российские военные отразили три атаки ВСУ возле Работино и Новопрокоповки на Запорожском направлении. Киев потерял до 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку М109 и пушку М146.Купянское и Краснолиманское направленияБойцы Западной группировки войск отбили две атаки противника в районе Тимковки в Харьковской области. Также они нанесли удары по скоплению живой силы и техники 38-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ."Уничтожено до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля", — говорится в сводке.Благодаря контрбатарейной борьбе на Купянском направлении удалось вывести из строя гаубицы М114 и "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и пушку Д-44.Центральная группировка войск за минувшие сутки ударила по позициям двух бригад ВСУ возле Ямполовки и Серебрянки в Донецкой Народной Республике. Всего противник потерял за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении до 60 военных, две боевые бронированные машины и два пикапа.Донецкое и Южнодонецкое направленияЮжная группировка войск нанесла удары по скоплению живой силы и техники четырех бригад противника в районе Марьинки, Клещеевки, Андреевки и Спорного в ДНР. Украинская армия потеряла на Донецком направлении:Бойцы Восточной группировки войск поразили позиции четырех бригад ВСУ возле Новомихайловки, Старомайорского и Урожайного в ДНР и Приютного в Запорожской области.Потери противника составили: до 145 военнослужащих; две боевые бронированные машины; семь автомобилей; самоходная артиллерийская установка Krab и две гаубицы FH-70 и Д-20.Херсонское направлениеВ Херсонской области украинская армия потеряла в результате российских ударов до 30 военных, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777, гаубицу "Мста-Б" и САУ "Гвоздика".Кроме того, за минувшие сутки российские силы ПВО сбили пять самолетов Воздушных сил Украины, перехватили 11 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 31 беспилотник.

https://ria.ru/20231107/soledar-1907158428.html

https://ria.ru/20231107/prisyaga-1907803987.html

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запорожская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина