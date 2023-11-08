https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908168795.html
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 30 военных за сутки
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 30 военных за сутки - РИА Новости, 08.11.2023
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 30 военных за сутки
Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 30 военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:31
2023-11-08T15:31
2023-11-08T17:14
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950399_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_bad411041682273569af5799857ff818.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 30 военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу "Мста-Б", а также самоходную артустановку "Гвоздика", сообщило в среду в сводке Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 30-ти военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950399_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_1cec9a3b5d660c9ed28494d55786fab2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсон, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 30 военных за сутки
МО РФ: на Херсонском направлении уничтожено до 30 военных противника