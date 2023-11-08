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ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 30 военных за сутки - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 08.11.2023 (обновлено: 17:14 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908168795.html
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 30 военных за сутки
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 30 военных за сутки - РИА Новости, 08.11.2023
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 30 военных за сутки
Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 30 военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:31
2023-11-08T17:14
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 30 военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу "Мста-Б", а также самоходную артустановку "Гвоздика", сообщило в среду в сводке Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 30-ти военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, херсон, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 30 военных за сутки

МО РФ: на Херсонском направлении уничтожено до 30 военных противника

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРабота российских военнослужащих на Херсонском направлении
Работа российских военнослужащих на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Работа российских военнослужащих на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 30 военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу "Мста-Б", а также самоходную артустановку "Гвоздика", сообщило в среду в сводке Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 30-ти военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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