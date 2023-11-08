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ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 30 военных за сутки

ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 30 военных за сутки - РИА Новости, 08.11.2023

ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 30 военных за сутки

Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 30 военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:31

2023-11-08T15:31

2023-11-08T17:14

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

херсонская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 30 военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу "Мста-Б", а также самоходную артустановку "Гвоздика", сообщило в среду в сводке Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 30-ти военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсон, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)