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В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 08.11.2023 (обновлено: 15:39 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908168151.html
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.11.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки уничтожила до 60 военных и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:30
2023-11-08T15:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
красный лиман
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки уничтожила до 60 военных и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - добавили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Красный Лиман
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки уничтожила до 60 военных и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - добавили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКрасный Лиман
 
 
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