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В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.11.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки уничтожила до 60 военных и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:30
2023-11-08T15:30
2023-11-08T15:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
красный лиман
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки уничтожила до 60 военных и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - добавили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Красный Лиман
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Краснолиманском направлении