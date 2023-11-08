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В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении

В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.11.2023

В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки уничтожила до 60 военных и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:30

2023-11-08T15:30

2023-11-08T15:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

красный лиман

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки уничтожила до 60 военных и 4 единицы техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - добавили в ведомстве.

красный лиман

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