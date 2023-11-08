https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908060226.html

Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 08.11.2023

Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Танкисты Центрального военного округа уничтожили опорный украинских военных под Красным Лиманом в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T05:06

2023-11-08T05:06

2023-11-08T05:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

красный лиман

центральный военный округ

вооруженные силы украины

т-80

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Танкисты Центрального военного округа уничтожили опорный украинских военных под Красным Лиманом в зоне специальной военной операции. "В ходе прошедшего боевого дежурства танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт украинских боевиков, что было зафиксировано воздушными средствами объективного контроля", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что экипажи танков Т-80 Центрального военного округа несут боевое дежурство на краснолиманском направлении, поражая объекты ВСУ с закрытых огневых позиций. Работая по навесной траектории, танкисты поражают разведанные цели на расстоянии до 5 километров, нанося огневые удары по позициям минометов, маршрутам эвакуации и ротации украинских боевиков.

https://ria.ru/20231108/tanki-1908058188.html

россия

красный лиман

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безопасность, россия, красный лиман, центральный военный округ, вооруженные силы украины, т-80, вооруженные силы рф