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Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908060226.html
Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 08.11.2023
Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Танкисты Центрального военного округа уничтожили опорный украинских военных под Красным Лиманом в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T05:06
2023-11-08T05:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красный лиман
центральный военный округ
вооруженные силы украины
т-80
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Танкисты Центрального военного округа уничтожили опорный украинских военных под Красным Лиманом в зоне специальной военной операции. "В ходе прошедшего боевого дежурства танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт украинских боевиков, что было зафиксировано воздушными средствами объективного контроля", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что экипажи танков Т-80 Центрального военного округа несут боевое дежурство на краснолиманском направлении, поражая объекты ВСУ с закрытых огневых позиций. Работая по навесной траектории, танкисты поражают разведанные цели на расстоянии до 5 километров, нанося огневые удары по позициям минометов, маршрутам эвакуации и ротации украинских боевиков.
https://ria.ru/20231108/tanki-1908058188.html
россия
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безопасность, россия, красный лиман, центральный военный округ, вооруженные силы украины, т-80, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красный Лиман, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Т-80, Вооруженные силы РФ
Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанкисты Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Танкисты Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Танкисты Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Танкисты Центрального военного округа уничтожили опорный украинских военных под Красным Лиманом в зоне специальной военной операции.
"В ходе прошедшего боевого дежурства танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт украинских боевиков, что было зафиксировано воздушными средствами объективного контроля", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Т-80БВ - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Танкисты ЗВО рассказали о работе "летающих танков"
04:07
В ведомстве уточнили, что экипажи танков Т-80 Центрального военного округа несут боевое дежурство на краснолиманском направлении, поражая объекты ВСУ с закрытых огневых позиций. Работая по навесной траектории, танкисты поражают разведанные цели на расстоянии до 5 километров, нанося огневые удары по позициям минометов, маршрутам эвакуации и ротации украинских боевиков.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКрасный ЛиманЦентральный военный округВооруженные силы УкраиныТ-80Вооруженные силы РФ
 
 
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