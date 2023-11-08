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Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 08.11.2023
Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Танкисты Центрального военного округа уничтожили опорный украинских военных под Красным Лиманом в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T05:06
2023-11-08T05:06
2023-11-08T05:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красный лиман
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т-80
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Танкисты Центрального военного округа уничтожили опорный украинских военных под Красным Лиманом в зоне специальной военной операции. "В ходе прошедшего боевого дежурства танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт украинских боевиков, что было зафиксировано воздушными средствами объективного контроля", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что экипажи танков Т-80 Центрального военного округа несут боевое дежурство на краснолиманском направлении, поражая объекты ВСУ с закрытых огневых позиций. Работая по навесной траектории, танкисты поражают разведанные цели на расстоянии до 5 километров, нанося огневые удары по позициям минометов, маршрутам эвакуации и ротации украинских боевиков.
https://ria.ru/20231108/tanki-1908058188.html
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безопасность, россия, красный лиман, центральный военный округ, вооруженные силы украины, т-80, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красный Лиман, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Т-80, Вооруженные силы РФ
Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом