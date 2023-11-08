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Появились новые подробности о состоянии Соломина - РИА Новости, 08.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:33 08.11.2023 (обновлено: 15:44 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/solomin-1908169763.html
Появились новые подробности о состоянии Соломина
Появились новые подробности о состоянии Соломина - РИА Новости, 08.11.2023
Появились новые подробности о состоянии Соломина
У Юрия Соломина нарушена работа одной руки, пишет RT со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:33
2023-11-08T15:44
юрий соломин
высшее театральное училище имени щепкина
российская академия образования
культура
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. У Юрия Соломина нарушена работа одной руки, пишет RT со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову."Мы довольны состоянием Соломина, ему с каждым днём лучше, он в палате интенсивной терапии. Сегодня ездили к нему в палату по ряду вопросов — он продолжает работать оттуда", — сказала она.При этом директор театра опровергла появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что у артиста парализовало левую сторону тела.Вчера Соломина перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии, пишет RT.Соломин попал в больницу 6 ноября. Во вторник, 7 ноября, директор Малого театра Тамара Михайлова сообщала агентству, что артист чувствует себя лучше, несмотря на диагноз - инсульт.Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в Высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. С 1988 года — художественный руководитель Малого театра. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Наиболее известен по таким кинокартинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", Дерсу Узала", "Московская сага", "Исаев" и другим. В 2020 году удостоен звания Герой Труда Российской Федерации. Награждён орденами Дружбы Народов, “За заслуги перед Отечеством” I, II, III и IV степени (полный кавалер). Соломин является академиком Международной академии творчества, Академии Российской словесности, членом-корреспондентом Российской академии образования.
https://ria.ru/20231107/solomin-1907923274.html
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юрий соломин, высшее театральное училище имени щепкина, российская академия образования
Юрий Соломин, Высшее театральное училище имени Щепкина, Российская академия образования, Культура
Появились новые подробности о состоянии Соломина

RT: У Соломина нарушена координация одной руки

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРуководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
Руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. У Юрия Соломина нарушена работа одной руки, пишет RT со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.
"Мы довольны состоянием Соломина, ему с каждым днём лучше, он в палате интенсивной терапии. Сегодня ездили к нему в палату по ряду вопросов — он продолжает работать оттуда", — сказала она.
При этом директор театра опровергла появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что у артиста парализовало левую сторону тела.
Вчера Соломина перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии, пишет RT.
Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Состояние Юрия Соломина значительно улучшилось
Вчера, 15:28
Соломин попал в больницу 6 ноября. Во вторник, 7 ноября, директор Малого театра Тамара Михайлова сообщала агентству, что артист чувствует себя лучше, несмотря на диагноз - инсульт.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в Высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. С 1988 года — художественный руководитель Малого театра. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Наиболее известен по таким кинокартинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", Дерсу Узала", "Московская сага", "Исаев" и другим. В 2020 году удостоен звания Герой Труда Российской Федерации. Награждён орденами Дружбы Народов, “За заслуги перед Отечеством” I, II, III и IV степени (полный кавалер). Соломин является академиком Международной академии творчества, Академии Российской словесности, членом-корреспондентом Российской академии образования.
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
В Малом театре сообщили о госпитализации Юрия Соломина
6 ноября, 14:00
 
КультураЮрий СоломинВысшее театральное училище имени ЩепкинаРоссийская академия образования
 
 
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