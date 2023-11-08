https://ria.ru/20231108/solomin-1908169763.html

Появились новые подробности о состоянии Соломина

Появились новые подробности о состоянии Соломина - РИА Новости, 08.11.2023

Появились новые подробности о состоянии Соломина

У Юрия Соломина нарушена работа одной руки, пишет RT со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:33

2023-11-08T15:33

2023-11-08T15:44

юрий соломин

высшее театральное училище имени щепкина

российская академия образования

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597639716_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_3d9f98d73b4ae01783c08fdd7c0e0811.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. У Юрия Соломина нарушена работа одной руки, пишет RT со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову."Мы довольны состоянием Соломина, ему с каждым днём лучше, он в палате интенсивной терапии. Сегодня ездили к нему в палату по ряду вопросов — он продолжает работать оттуда", — сказала она.При этом директор театра опровергла появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что у артиста парализовало левую сторону тела.Вчера Соломина перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии, пишет RT.Соломин попал в больницу 6 ноября. Во вторник, 7 ноября, директор Малого театра Тамара Михайлова сообщала агентству, что артист чувствует себя лучше, несмотря на диагноз - инсульт.Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в Высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. С 1988 года — художественный руководитель Малого театра. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Наиболее известен по таким кинокартинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам", Дерсу Узала", "Московская сага", "Исаев" и другим. В 2020 году удостоен звания Герой Труда Российской Федерации. Награждён орденами Дружбы Народов, “За заслуги перед Отечеством” I, II, III и IV степени (полный кавалер). Соломин является академиком Международной академии творчества, Академии Российской словесности, членом-корреспондентом Российской академии образования.

https://ria.ru/20231107/solomin-1907923274.html

https://ria.ru/20231106/solomin-1907707752.html

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юрий соломин, высшее театральное училище имени щепкина, российская академия образования