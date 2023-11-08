https://ria.ru/20231108/solomin-1908133849.html
Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина
Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 08.11.2023
Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина
Народный артист СССР Юрий Соломин остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:32
2023-11-08T13:32
2023-11-08T13:32
культура
юрий соломин
малый театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597639479_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_c8926841bd3f6e484153aad41fcb31b2.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР Юрий Соломин остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Соломин был госпитализирован 6 ноября. Во вторник, 7 ноября, директор Малого театра Тамара Михайлова сообщала агентству, что артист чувствует себя лучше, несмотря на диагноз - инсульт, поставленный врачами. "Пациент находится в реанимации. Состояние тяжелое, дыхание самостоятельное", - рассказал собеседник агентства. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597639479_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_2f46516e8bcbc0d67ec535884eb5852f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий соломин, малый театр
Культура, Юрий Соломин, Малый театр
Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина
Народный артист СССР Юрий Соломин остается в реанимации в тяжелом состоянии
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР Юрий Соломин остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Соломин был госпитализирован 6 ноября. Во вторник, 7 ноября, директор Малого театра Тамара Михайлова сообщала агентству, что артист чувствует себя лучше, несмотря на диагноз - инсульт, поставленный врачами.
«
"Пациент находится в реанимации. Состояние тяжелое, дыхание самостоятельное", - рассказал собеседник агентства.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите
. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре
и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.