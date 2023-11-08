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Патрушев сообщил, кто будет представлять Армению на встрече СНГ - РИА Новости, 08.11.2023
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09:26 08.11.2023 (обновлено: 10:10 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/sng-1908076582.html
Патрушев сообщил, кто будет представлять Армению на встрече СНГ
Патрушев сообщил, кто будет представлять Армению на встрече СНГ - РИА Новости, 08.11.2023
Патрушев сообщил, кто будет представлять Армению на встрече СНГ
Армению на ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран СНГ представляет посол этой страны в России, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:26
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армения
россия
москва
николай патрушев
армен григорян
снг
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Армению на ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран СНГ представляет посол этой страны в России, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В этот раз в Москву не приедет секретарь Совбеза Армении Армен Григорян – об этом накануне сообщило госагентство "Арменпресс", не приводя подробностей. "Республику Армению на встрече представляет чрезвычайный и полномочный посол в Российской Федерации Вагаршак Варназович Арутюнян", - сказал Патрушев, открывая встречу.
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армения, россия, москва, николай патрушев, армен григорян, снг, общество
Армения, Россия, Москва, Николай Патрушев, Армен Григорян, СНГ, Общество
Патрушев сообщил, кто будет представлять Армению на встрече СНГ

Патрушев: Армению на встрече секретарей Совбезов СНГ представляет посол в РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСекретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Армению на ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран СНГ представляет посол этой страны в России, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
В этот раз в Москву не приедет секретарь Совбеза Армении Армен Григорян – об этом накануне сообщило госагентство "Арменпресс", не приводя подробностей.
«
"Республику Армению на встрече представляет чрезвычайный и полномочный посол в Российской Федерации Вагаршак Варназович Арутюнян", - сказал Патрушев, открывая встречу.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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АрменияРоссияМоскваНиколай ПатрушевАрмен ГригорянСНГОбщество
 
 
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