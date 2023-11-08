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Патрушев сообщил, кто будет представлять Армению на встрече СНГ
Патрушев сообщил, кто будет представлять Армению на встрече СНГ - РИА Новости, 08.11.2023
Патрушев сообщил, кто будет представлять Армению на встрече СНГ
Армению на ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран СНГ представляет посол этой страны в России, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:26
2023-11-08T09:26
2023-11-08T10:10
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Армению на ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран СНГ представляет посол этой страны в России, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В этот раз в Москву не приедет секретарь Совбеза Армении Армен Григорян – об этом накануне сообщило госагентство "Арменпресс", не приводя подробностей. "Республику Армению на встрече представляет чрезвычайный и полномочный посол в Российской Федерации Вагаршак Варназович Арутюнян", - сказал Патрушев, открывая встречу.
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Армения, Россия, Москва, Николай Патрушев, Армен Григорян, СНГ, Общество
Патрушев сообщил, кто будет представлять Армению на встрече СНГ
Патрушев: Армению на встрече секретарей Совбезов СНГ представляет посол в РФ