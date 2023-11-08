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Путин высказался о значимости СНГ для Евразии - РИА Новости, 08.11.2023
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00:12 08.11.2023 (обновлено: 00:40 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/sng-1908045594.html
Путин высказался о значимости СНГ для Евразии
Путин высказался о значимости СНГ для Евразии - РИА Новости, 08.11.2023
Путин высказался о значимости СНГ для Евразии
Содружество Независимых Государств остается неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии, заявил президент России Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:12
2023-11-08T00:40
в мире
владимир путин
снг
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Содружество Независимых Государств остается неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", текст которого опубликован на сайте Кремля."Другой весьма представительный региональный формат – Содружество Независимых Государств – рассматриваем как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве. С 1 января 2024 года Россия будет председателем в СНГ. Среди наших основных приоритетов – углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов", - сказал он.
https://ria.ru/20231108/shos-1908045478.html
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в мире, владимир путин, снг
В мире, Владимир Путин, СНГ
Путин высказался о значимости СНГ для Евразии

Путин назвал СНГ элементом поддержания мира и стабильности в Евразии

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Содружество Независимых Государств остается неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", текст которого опубликован на сайте Кремля.
"Другой весьма представительный региональный формат – Содружество Независимых Государств – рассматриваем как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве. С 1 января 2024 года Россия будет председателем в СНГ. Среди наших основных приоритетов – углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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В миреВладимир ПутинСНГ
 
 
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