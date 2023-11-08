https://ria.ru/20231108/sng-1908045594.html

Путин высказался о значимости СНГ для Евразии

Путин высказался о значимости СНГ для Евразии - РИА Новости, 08.11.2023

Путин высказался о значимости СНГ для Евразии

Содружество Независимых Государств остается неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии, заявил президент России Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:12

2023-11-08T00:12

2023-11-08T00:40

в мире

владимир путин

снг

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Содружество Независимых Государств остается неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", текст которого опубликован на сайте Кремля."Другой весьма представительный региональный формат – Содружество Независимых Государств – рассматриваем как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве. С 1 января 2024 года Россия будет председателем в СНГ. Среди наших основных приоритетов – углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов", - сказал он.

https://ria.ru/20231108/shos-1908045478.html

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в мире, владимир путин, снг