https://ria.ru/20231108/snaryady-1908164821.html

В США пожаловались на истощение запасов снарядов из-за Украины и Израиля

В США пожаловались на истощение запасов снарядов из-за Украины и Израиля - РИА Новости, 08.11.2023

В США пожаловались на истощение запасов снарядов из-за Украины и Израиля

Американской армии необходимо, чтобы конгресс одобрил выделение 3,1 миллиарда долларов США на закупку снарядов калибра 155 миллиметров и расширения их... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:21

2023-11-08T15:21

2023-11-08T15:21

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американской армии необходимо, чтобы конгресс одобрил выделение 3,1 миллиарда долларов США на закупку снарядов калибра 155 миллиметров и расширения их производства на фоне истощения запасов из-за поставок Украине и Израилю, передает агентство Рейтер со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша. "Армии США необходимо, чтобы конгресс одобрил выделение 3,1 миллиарда долларов для закупки артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и расширения производства, чтобы быстро восполнить запасы, истощенные из-за поставок Украине, а теперь и Израилю", - говорится в сообщении. По данным агентства, в настоящее время запрос рассматривается в конгрессе. Половина суммы, в случае одобрения финансирования, пойдет на расширение производственных мощностей, а оставшаяся часть - на закупку снарядов. Как сообщается, США планируют модернизировать или построить предприятия по производству снарядов калибра 155 миллиметров, в частности в Техасе, Теннесси, Вирджинии и Калифорнии. "Финансирование позволит расширить производственные линии, укрепить американскую экономику и создать новые рабочие места", - приводит агентство слова Буша. По данным Рейтер, США планируют к 2025 году увеличить ежемесячный объем производства снарядов калибра 155 миллиметров до 100 тысяч. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231010/sily-1901885038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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