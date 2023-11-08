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Российские войска начали применять модернизированный снаряд "Краснополь"
Российские войска начали применять модернизированный снаряд "Краснополь" - РИА Новости, 08.11.2023
Российские войска начали применять модернизированный снаряд "Краснополь"
Российские войска начали применять в зоне спецоперации на Украине модернизированный управляемый снаряд "Краснополь" с повышенной точностью, рассказали РИА... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T06:32
2023-11-08T06:32
2023-11-08T09:04
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высокоточные комплексы
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские войска начали применять в зоне спецоперации на Украине модернизированный управляемый снаряд "Краснополь" с повышенной точностью, рассказали РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"."Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель", — отметили в холдинге.В августе "Высокоточные комплексы" сообщали, что специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали "Краснополь", улучшив его характеристики. Но свойства боеприпаса раскрывать не стали из соображений безопасности.Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к цели выполняется аэродинамическими рулями. Таким образом, "Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, то есть его отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы — до 25 километров.
https://ria.ru/20231108/tanki-1908058188.html
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безопасность, технологии, россия, украина, высокоточные комплексы, ростех, конструкторское бюро приборостроения
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Украина, Высокоточные комплексы, Ростех, Конструкторское бюро приборостроения
Российские войска начали применять модернизированный снаряд "Краснополь"
Ростех: военные РФ стали применять в зоне СВО управляемый снаряд "Краснополь"