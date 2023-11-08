Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили число погибших израильских военных с начала наземной операции - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 08.11.2023 (обновлено: 16:39 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/smi-1908184117.html
СМИ сообщили число погибших израильских военных с начала наземной операции
СМИ сообщили число погибших израильских военных с начала наземной операции - РИА Новости, 08.11.2023
СМИ сообщили число погибших израильских военных с начала наземной операции
Число израильских военных, погибших с начала наземной операции в секторе Газа, достигло 36, сообщает телеканал i24 со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:16
2023-11-08T16:39
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631759_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_0df3b6574a593fb0e82f5625c4be5c43.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Число израильских военных, погибших с начала наземной операции в секторе Газа, достигло 36, сообщает телеканал i24 со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).В понедельник газета Times of Israel сообщала о 30 погибших израильских военных с начала наземной операции в Газе."Армия обороны Израиля объявила о гибели сержанта первого класса Йонатана Шазора. В результате число израильских военнослужащих, погибших с начала наземной наступательной операции в Газе, достигло 36", - говорится в сообщении издания.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысяч, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
израиль
россия
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631759_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_7ca7f5a45edc903f53251132efa7fb2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
СМИ сообщили число погибших израильских военных с начала наземной операции

I24: в Газе с начала наземной операции погибли 36 израильских военных

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Число израильских военных, погибших с начала наземной операции в секторе Газа, достигло 36, сообщает телеканал i24 со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В понедельник газета Times of Israel сообщала о 30 погибших израильских военных с начала наземной операции в Газе.
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
08:00
«
"Армия обороны Израиля объявила о гибели сержанта первого класса Йонатана Шазора. В результате число израильских военнослужащих, погибших с начала наземной наступательной операции в Газе, достигло 36", - говорится в сообщении издания.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысяч, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала