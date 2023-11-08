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Страны G7 потребовали немедленного освобождения всех заложников в Газе - РИА Новости, 08.11.2023
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10:57 08.11.2023 (обновлено: 11:29 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/smi-1908093919.html
Страны G7 потребовали немедленного освобождения всех заложников в Газе
Страны G7 потребовали немедленного освобождения всех заложников в Газе - РИА Новости, 08.11.2023
Страны G7 потребовали немедленного освобождения всех заложников в Газе
Страны "Большой семерки" осуждают нападения ХАМАС и других движений на Израиль, подчеркивая его право на защиту, и требуют освобождения всех заложников,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:57
2023-11-08T11:29
в мире
израиль
g7
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
токио
хамас
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РИМ, 8 ноя – РИА Новости. Страны "Большой семерки" осуждают нападения ХАМАС и других движений на Израиль, подчеркивая его право на защиту, и требуют освобождения всех заложников, говорится в коммюнике встречи глав МИД G7 в Токио, которое передало итальянское агентство Ansa."Мы однозначно осуждаем террористические атаки ХАМАС и других организаций по всему Израилю, которые начались 7 октября 2023 года, а также продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля. Мы подчеркиваем право Израиля защищать себя и свой народ в соответствии с международным правом в стремлении не допустить повторения этого", — говорится в совместном заявлении."Мы требуем немедленного освобождения всех заложников без предварительных условий", - подчеркивается в документе.
https://ria.ru/20231108/sanktsii-1908101209.html
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в мире, израиль, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, токио, хамас
В мире, Израиль, G7, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Токио, ХАМАС
Страны G7 потребовали немедленного освобождения всех заложников в Газе

Ansa: главы МИД G7 потребовали немедленно освободить всех заложников в Газе

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы покидают разрушенные районы Газы
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы
Читать ria.ru в
РИМ, 8 ноя – РИА Новости. Страны "Большой семерки" осуждают нападения ХАМАС и других движений на Израиль, подчеркивая его право на защиту, и требуют освобождения всех заложников, говорится в коммюнике встречи глав МИД G7 в Токио, которое передало итальянское агентство Ansa.
"Мы однозначно осуждаем террористические атаки ХАМАС и других организаций по всему Израилю, которые начались 7 октября 2023 года, а также продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля. Мы подчеркиваем право Израиля защищать себя и свой народ в соответствии с международным правом в стремлении не допустить повторения этого", — говорится в совместном заявлении.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Страны G7 планируют вводить санкции против ХАМАС
11:18
«
"Мы требуем немедленного освобождения всех заложников без предварительных условий", - подчеркивается в документе.
 
В миреИзраильG7Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТокиоХАМАС
 
 
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