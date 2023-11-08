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Страны G7 потребовали немедленного освобождения всех заложников в Газе
Страны G7 потребовали немедленного освобождения всех заложников в Газе - РИА Новости, 08.11.2023
Страны G7 потребовали немедленного освобождения всех заложников в Газе
Страны "Большой семерки" осуждают нападения ХАМАС и других движений на Израиль, подчеркивая его право на защиту, и требуют освобождения всех заложников,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:57
2023-11-08T10:57
2023-11-08T11:29
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РИМ, 8 ноя – РИА Новости. Страны "Большой семерки" осуждают нападения ХАМАС и других движений на Израиль, подчеркивая его право на защиту, и требуют освобождения всех заложников, говорится в коммюнике встречи глав МИД G7 в Токио, которое передало итальянское агентство Ansa."Мы однозначно осуждаем террористические атаки ХАМАС и других организаций по всему Израилю, которые начались 7 октября 2023 года, а также продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля. Мы подчеркиваем право Израиля защищать себя и свой народ в соответствии с международным правом в стремлении не допустить повторения этого", — говорится в совместном заявлении."Мы требуем немедленного освобождения всех заложников без предварительных условий", - подчеркивается в документе.
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в мире, израиль, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, токио, хамас
В мире, Израиль, G7, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Токио, ХАМАС
Страны G7 потребовали немедленного освобождения всех заложников в Газе
Ansa: главы МИД G7 потребовали немедленно освободить всех заложников в Газе