https://ria.ru/20231108/smi-1908093919.html

Страны G7 потребовали немедленного освобождения всех заложников в Газе

Страны G7 потребовали немедленного освобождения всех заложников в Газе - РИА Новости, 08.11.2023

Страны G7 потребовали немедленного освобождения всех заложников в Газе

Страны "Большой семерки" осуждают нападения ХАМАС и других движений на Израиль, подчеркивая его право на защиту, и требуют освобождения всех заложников,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:57

2023-11-08T10:57

2023-11-08T11:29

в мире

израиль

g7

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

токио

хамас

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РИМ, 8 ноя – РИА Новости. Страны "Большой семерки" осуждают нападения ХАМАС и других движений на Израиль, подчеркивая его право на защиту, и требуют освобождения всех заложников, говорится в коммюнике встречи глав МИД G7 в Токио, которое передало итальянское агентство Ansa."Мы однозначно осуждаем террористические атаки ХАМАС и других организаций по всему Израилю, которые начались 7 октября 2023 года, а также продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля. Мы подчеркиваем право Израиля защищать себя и свой народ в соответствии с международным правом в стремлении не допустить повторения этого", — говорится в совместном заявлении."Мы требуем немедленного освобождения всех заложников без предварительных условий", - подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20231108/sanktsii-1908101209.html

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в мире, израиль, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, токио, хамас