Премьер Словакии объявил об окончании поставок оружия Украине
Фицо: поставки оружия и боеприпасов со складов Словакии на Украину закончены
Танк PT-91 Twardy. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 8 ноя — РИА Новости. Словакия больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
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"С большой радостью хочу констатировать, что все правительство, что означает все партии, которые в нем представлены, единогласно решили отвергнуть отправку этого оружия, этих боеприпасов на Украину. Этим мы показываем, что прежде всего мы будем отдавать предпочтение гуманитарной помощи и какие-либо поставки оружия и боеприпасов с государственных армейских складов на Украину закончены", — сказал политик.
В среду новое правительство Словакии отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. Речь шла в основном о боеприпасах. С начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
В начале октября президент Словакии Зузана Чапутова предложила отсрочить рассмотрение инициативы о новом пакете помощи до формирования нового правительства. По итогам выборов правящую коалицию сформировали победившая на парламентских выборах в сентябре партия SMER, "Голос" (HLAS-SD) и Словацкая национальная партия (SNS).
Возглавил правительство лидер SMER Роберт Фицо, он стал премьер-министром Словакии в четвертый раз. Политик неоднократно критиковал оппонентов за поддержку Украины и обещал остановить военную поддержку Киева. По его словам, из-за передачи военной техники ВСУ армия республики оказалась в плачевном состоянии.
Фицо также требовал привлечь к ответственности членов правительства, решивших отдать истребители МиГ-29 украинским военным, и указывал на недопустимость передачи работающей системы ПВО С-300. Кроме того, он говорил о невозможности членства Украины в НАТО и призывал Россию и США к переговорам о перемирии в зоне конфликта.
При этом Фицо заявлял, что правительство Словакии не будет мешать компаниям, которые отправляют оружие Украине на коммерческой основе. Глава парламента Петер Пеллегрини также говорил, что производство и поставки вооружений по коммерческим контрактам, которые ранее заключили между производителями республики и киевскими властями, продолжатся.