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Премьер Словакии объявил об окончании поставок оружия Украине - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 08.11.2023 (обновлено: 17:05 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/slovakiya-1908189948.html
Премьер Словакии объявил об окончании поставок оружия Украине
Премьер Словакии объявил об окончании поставок оружия Украине - РИА Новости, 08.11.2023
Премьер Словакии объявил об окончании поставок оружия Украине
Словакия больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:28
2023-11-08T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
россия
роберт фицо
сергей лавров
петер пеллегрини
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БРАТИСЛАВА, 8 ноя — РИА Новости. Словакия больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.&quot;С большой радостью хочу констатировать, что все правительство, что означает все партии, которые в нем представлены, единогласно решили отвергнуть отправку этого оружия, этих боеприпасов на Украину. Этим мы показываем, что прежде всего мы будем отдавать предпочтение гуманитарной помощи и какие-либо поставки оружия и боеприпасов с государственных армейских складов на Украину закончены&quot;, — сказал политик.В среду новое правительство Словакии отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. Речь шла в основном о боеприпасах. С начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.В начале октября президент Словакии Зузана Чапутова предложила отсрочить рассмотрение инициативы о новом пакете помощи до формирования нового правительства. По итогам выборов правящую коалицию сформировали победившая на парламентских выборах в сентябре партия SMER, "Голос" (HLAS-SD) и Словацкая национальная партия (SNS).Возглавил правительство лидер SMER Роберт Фицо, он стал премьер-министром Словакии в четвертый раз. Политик неоднократно критиковал оппонентов за поддержку Украины и обещал остановить военную поддержку Киева. По его словам, из-за передачи военной техники ВСУ армия республики оказалась в плачевном состоянии.Фицо также требовал привлечь к ответственности членов правительства, решивших отдать истребители МиГ-29 украинским военным, и указывал на недопустимость передачи работающей системы ПВО С-300. Кроме того, он говорил о невозможности членства Украины в НАТО и призывал Россию и США к переговорам о перемирии в зоне конфликта.При этом Фицо заявлял, что правительство Словакии не будет мешать компаниям, которые отправляют оружие Украине на коммерческой основе. Глава парламента Петер Пеллегрини также говорил, что производство и поставки вооружений по коммерческим контрактам, которые ранее заключили между производителями республики и киевскими властями, продолжатся.
https://ria.ru/20231021/fitso-1904278193.html
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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, сергей лавров, петер пеллегрини, нато, зузана чапутова, киев, вооруженные силы украины, "голос", зрк с-300, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Сергей Лавров, Петер Пеллегрини, НАТО, Зузана Чапутова, Киев, Вооруженные силы Украины, "Голос", ЗРК С-300, МиГ-29
Премьер Словакии объявил об окончании поставок оружия Украине

Фицо: поставки оружия и боеприпасов со складов Словакии на Украину закончены

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БРАТИСЛАВА, 8 ноя — РИА Новости. Словакия больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
«

"С большой радостью хочу констатировать, что все правительство, что означает все партии, которые в нем представлены, единогласно решили отвергнуть отправку этого оружия, этих боеприпасов на Украину. Этим мы показываем, что прежде всего мы будем отдавать предпочтение гуманитарной помощи и какие-либо поставки оружия и боеприпасов с государственных армейских складов на Украину закончены", — сказал политик.

В среду новое правительство Словакии отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. Речь шла в основном о боеприпасах. С начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
В начале октября президент Словакии Зузана Чапутова предложила отсрочить рассмотрение инициативы о новом пакете помощи до формирования нового правительства. По итогам выборов правящую коалицию сформировали победившая на парламентских выборах в сентябре партия SMER, "Голос" (HLAS-SD) и Словацкая национальная партия (SNS).
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Возглавил правительство лидер SMER Роберт Фицо, он стал премьер-министром Словакии в четвертый раз. Политик неоднократно критиковал оппонентов за поддержку Украины и обещал остановить военную поддержку Киева. По его словам, из-за передачи военной техники ВСУ армия республики оказалась в плачевном состоянии.
Фицо также требовал привлечь к ответственности членов правительства, решивших отдать истребители МиГ-29 украинским военным, и указывал на недопустимость передачи работающей системы ПВО С-300. Кроме того, он говорил о невозможности членства Украины в НАТО и призывал Россию и США к переговорам о перемирии в зоне конфликта.
При этом Фицо заявлял, что правительство Словакии не будет мешать компаниям, которые отправляют оружие Украине на коммерческой основе. Глава парламента Петер Пеллегрини также говорил, что производство и поставки вооружений по коммерческим контрактам, которые ранее заключили между производителями республики и киевскими властями, продолжатся.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоСергей ЛавровПетер ПеллегриниНАТОЗузана ЧапутоваКиевВооруженные силы Украины"Голос"ЗРК С-300МиГ-29
 
 
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