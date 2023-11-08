https://ria.ru/20231108/slovakiya-1908189948.html

Премьер Словакии объявил об окончании поставок оружия Украине

Премьер Словакии объявил об окончании поставок оружия Украине - РИА Новости, 08.11.2023

Премьер Словакии объявил об окончании поставок оружия Украине

Словакия больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:28

2023-11-08T16:28

2023-11-08T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

словакия

россия

роберт фицо

сергей лавров

петер пеллегрини

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847787689_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_14c33dfad13210ac5a1a7a5d6ee0a9f9.jpg

БРАТИСЛАВА, 8 ноя — РИА Новости. Словакия больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо."С большой радостью хочу констатировать, что все правительство, что означает все партии, которые в нем представлены, единогласно решили отвергнуть отправку этого оружия, этих боеприпасов на Украину. Этим мы показываем, что прежде всего мы будем отдавать предпочтение гуманитарной помощи и какие-либо поставки оружия и боеприпасов с государственных армейских складов на Украину закончены", — сказал политик.В среду новое правительство Словакии отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. Речь шла в основном о боеприпасах. С начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.В начале октября президент Словакии Зузана Чапутова предложила отсрочить рассмотрение инициативы о новом пакете помощи до формирования нового правительства. По итогам выборов правящую коалицию сформировали победившая на парламентских выборах в сентябре партия SMER, "Голос" (HLAS-SD) и Словацкая национальная партия (SNS).Возглавил правительство лидер SMER Роберт Фицо, он стал премьер-министром Словакии в четвертый раз. Политик неоднократно критиковал оппонентов за поддержку Украины и обещал остановить военную поддержку Киева. По его словам, из-за передачи военной техники ВСУ армия республики оказалась в плачевном состоянии.Фицо также требовал привлечь к ответственности членов правительства, решивших отдать истребители МиГ-29 украинским военным, и указывал на недопустимость передачи работающей системы ПВО С-300. Кроме того, он говорил о невозможности членства Украины в НАТО и призывал Россию и США к переговорам о перемирии в зоне конфликта.При этом Фицо заявлял, что правительство Словакии не будет мешать компаниям, которые отправляют оружие Украине на коммерческой основе. Глава парламента Петер Пеллегрини также говорил, что производство и поставки вооружений по коммерческим контрактам, которые ранее заключили между производителями республики и киевскими властями, продолжатся.

https://ria.ru/20231021/fitso-1904278193.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

украина

словакия

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, сергей лавров, петер пеллегрини, нато, зузана чапутова, киев, вооруженные силы украины, "голос", зрк с-300, миг-29