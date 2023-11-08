https://ria.ru/20231108/slovakiya-1908130744.html

Новое правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов

Новое правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов - РИА Новости, 08.11.2023

Новое правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов

Правительство Словакии отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро, следует из документов,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:18

2023-11-08T13:18

2023-11-08T13:52

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БРАТИСЛАВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство Словакии отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро, следует из документов, рассмотренных кабинетом министров."Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине", — говорится в материалах.Предыдущий состав кабмина предлагал выделить Киеву 40,3 миллиона евро на военные нужды. Речь шла преимущественно о боеприпасах.В начале октября президент Словакии Зузана Чапутова предложила отсрочить рассмотрение инициативы до формирования нового правительства. По итогам выборов правящую коалицию сформировали победившая на парламентских выборах в сентябре партия SMER, "Голос" (HLAS-SD) и "Словацкая национальная партия" (SNS). Возглавил правительство лидер SMER Роберт Фицо, он стал премьер-министром Словакии в четвертый раз.Политик ранее неоднократно критиковал оппонентов за поддержку Украины и обещал остановить военную поддержку Киева. По его словам, из-за передачи военной техники ВСУ армия республики оказалась в плачевном состоянии.Фицо также требовал привлечь к ответственности членов правительства, решивших отдать истребители МиГ-29 украинским военным, и указывал на недопустимость передачи работающей системы ПВО С-300.Кроме того, он говорил о невозможности членства Украины в НАТО и призывал Россию и США к переговорам о перемирии в зоне конфликта.

https://ria.ru/20231021/fitso-1904278193.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, украина, роберт фицо, ситуация в днр и лнр