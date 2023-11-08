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Новое правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 08.11.2023 (обновлено: 13:52 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/slovakiya-1908130744.html
Новое правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов
Новое правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов - РИА Новости, 08.11.2023
Новое правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов
Правительство Словакии отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро, следует из документов,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:18
2023-11-08T13:52
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украина
специальная военная операция на украине
роберт фицо
ситуация в днр и лнр
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БРАТИСЛАВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство Словакии отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро, следует из документов, рассмотренных кабинетом министров."Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине", — говорится в материалах.Предыдущий состав кабмина предлагал выделить Киеву 40,3 миллиона евро на военные нужды. Речь шла преимущественно о боеприпасах.В начале октября президент Словакии Зузана Чапутова предложила отсрочить рассмотрение инициативы до формирования нового правительства. По итогам выборов правящую коалицию сформировали победившая на парламентских выборах в сентябре партия SMER, "Голос" (HLAS-SD) и "Словацкая национальная партия" (SNS). Возглавил правительство лидер SMER Роберт Фицо, он стал премьер-министром Словакии в четвертый раз.Политик ранее неоднократно критиковал оппонентов за поддержку Украины и обещал остановить военную поддержку Киева. По его словам, из-за передачи военной техники ВСУ армия республики оказалась в плачевном состоянии.Фицо также требовал привлечь к ответственности членов правительства, решивших отдать истребители МиГ-29 украинским военным, и указывал на недопустимость передачи работающей системы ПВО С-300.Кроме того, он говорил о невозможности членства Украины в НАТО и призывал Россию и США к переговорам о перемирии в зоне конфликта.
https://ria.ru/20231021/fitso-1904278193.html
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, ситуация в днр и лнр
В мире, Словакия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Роберт Фицо, Ситуация в ДНР и ЛНР
Новое правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов

Правительство Словакии заблокировало 40,3 миллиона евро военной помощи Украине

© AFP 2023 / IHOR TKACHOVУкраинские военнослужащие заряжают РСЗО "Град"
Украинские военнослужащие заряжают РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / IHOR TKACHOV
Украинские военнослужащие заряжают РСЗО "Град"
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БРАТИСЛАВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство Словакии отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро, следует из документов, рассмотренных кабинетом министров.
"Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине", — говорится в материалах.
Предыдущий состав кабмина предлагал выделить Киеву 40,3 миллиона евро на военные нужды. Речь шла преимущественно о боеприпасах.
В начале октября президент Словакии Зузана Чапутова предложила отсрочить рассмотрение инициативы до формирования нового правительства. По итогам выборов правящую коалицию сформировали победившая на парламентских выборах в сентябре партия SMER, "Голос" (HLAS-SD) и "Словацкая национальная партия" (SNS).
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
"Унижение": в Словакии рассказали про возмутительное поведение Киева
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Возглавил правительство лидер SMER Роберт Фицо, он стал премьер-министром Словакии в четвертый раз.
Политик ранее неоднократно критиковал оппонентов за поддержку Украины и обещал остановить военную поддержку Киева. По его словам, из-за передачи военной техники ВСУ армия республики оказалась в плачевном состоянии.
Фицо также требовал привлечь к ответственности членов правительства, решивших отдать истребители МиГ-29 украинским военным, и указывал на недопустимость передачи работающей системы ПВО С-300.
Кроме того, он говорил о невозможности членства Украины в НАТО и призывал Россию и США к переговорам о перемирии в зоне конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияУкраинаРоберт ФицоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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