https://ria.ru/20231108/sladosti-1908107838.html

Московская компания начала выпуск килограммовых плиток шоколада без сахара

Московская компания начала выпуск килограммовых плиток шоколада без сахара - РИА Новости, 08.11.2023

Московская компания начала выпуск килограммовых плиток шоколада без сахара

Столичная компания "Полезный шоколад", которая производит натуральные сладости без добавления сахара, занялась производством килограммовых плиток шоколада,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:13

2023-11-08T12:13

2023-11-08T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

сергей петров

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Столичная компания "Полезный шоколад", которая производит натуральные сладости без добавления сахара, занялась производством килограммовых плиток шоколада, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.По его словам, в составе новинки не содержится сахар, молоко и трансжиры. На территории столицы порядка ста предприятий производят кондитерские и сахаристые изделия."Они выпускают традиционные сладости и различные диетические изделия – для спортсменов, детей, взрослых, которые питаются по специальным диетам, лечебным протоколам или придерживаются здорового питания. В том числе, столичная компания по выпуску натуральных сладостей расширила продуктовую линейку и начала производить килограммовые плитки полезного шоколада без добавления сахара, молока и трансжиров", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что продукцию будут создавать из настоящего какао-масла. В состав также будут включены ягоды, орехи, и кешью-молоко. Такой шоколад можно использовать в том числе и для приготовления напитков или выпечки.В свою очередь, основатель компании Сергей Петров заявил, что в своих продуктах они не используют белый рафинированный сахар, вместо этого добавляются только натуральные и безопасные подсластители.Он добавил, что в десертах компании также отсутствует лактоза, а благодаря сочетанию кешью и зеленой гречки воспроизводится вкус молочного шоколада. По информации пресс-службы, с 2018 года компания работает на рынке Москвы. Она занимается производством натуральных сладостей под брендом bob. На сегодняшний день ассортимент продукции превышает 100 различных изделий – это в том числе батончики, шоколад, халва и паста.В Москве активными темпами развивается производство. В городе работают уже порядка 4000 промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно здесь открываются новые предприятия различного масштаба – до 40-50 средних и крупных и порядка 100 малых. На городских предприятиях изготавливают широкий ассортимент товаров – это обувь, одежда, косметика, предметы мебели и декора, медицинские препараты и оборудование, сложная техника и перечень другой продукции.В Москве созданы необходимые условия, которые позволяют крупным, малым и средним предприятиям комфортно развиваться. Столичные бизнесмены могут использовать свыше 20 мер поддержки, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также был разработан ряд актикризисных инструментов.

https://ria.ru/20231107/reyting-1907834866.html

https://ria.ru/20231107/kabel-1907760254.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, сергей петров