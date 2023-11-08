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Украинский военнопленный рассказал о схемах с выплатами за погибших солдат - РИА Новости, 08.11.2023
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23:37 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/skhemy-1908284360.html
Украинский военнопленный рассказал о схемах с выплатами за погибших солдат
Украинский военнопленный рассказал о схемах с выплатами за погибших солдат - РИА Новости, 08.11.2023
Украинский военнопленный рассказал о схемах с выплатами за погибших солдат
Украинское командование делает все, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших на передовой солдат, рассказал журналистам попавший в плен боец 63-й... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T23:37
2023-11-08T23:37
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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Украинское командование делает все, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших на передовой солдат, рассказал журналистам попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич. "Если солдат погиб, его забрали с позиции и он не был в ВСУшных перчатках, очках тактических, в каске, в "бронике" (бронежилете - ред.), которые выдавало государство, то его семье 15 миллионов (гривен за гибель солдата ВСУ - ред.) не выдадут. Они стараются, чтобы 15 миллионов вообще не выдавать, чтобы себе в карман запихать", - рассказал пленный. По словам военнослужащего ВСУ, несмотря на данные требования к солдатам, ему самому выдавали только автомат, всю остальную амуницию, в том числе бронежилет, он покупал за свои деньги. Он уточнил, что для того, чтобы не выплачивать деньги за погибших, также с передовой не эвакуируют тела погибших. "Было такое, что ваши люди (военнослужащие ВС РФ - ред.) хотели, чтобы наши забрали "двухсотых" (убитых - ред.) с позиций, но они отказались, сказали - они нам не нужны", - рассказал украинский военнослужащий. Он пояснил, что также командование проворачивает различного рода схемы с деньгами, которые должны выплачивать бойцам, в том числе и задерживают зарплаты, а сами используют эти деньги, вкладывая куда-то. "Грубо говоря, взять 100 человек, каждый по 100 тысяч получает, кинуть все эти (деньги - ред.) на какой-то процент, так там накапает нормально", - рассказал пленный.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинский военнопленный рассказал о схемах с выплатами за погибших солдат

Кузьмич: если погибший солдат не был в одежде ВСУ, то за него не выплатят деньги

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта
Украинский солдат в окопе на линии фронта - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Украинское командование делает все, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших на передовой солдат, рассказал журналистам попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич.
"Если солдат погиб, его забрали с позиции и он не был в ВСУшных перчатках, очках тактических, в каске, в "бронике" (бронежилете - ред.), которые выдавало государство, то его семье 15 миллионов (гривен за гибель солдата ВСУ - ред.) не выдадут. Они стараются, чтобы 15 миллионов вообще не выдавать, чтобы себе в карман запихать", - рассказал пленный.
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По словам военнослужащего ВСУ, несмотря на данные требования к солдатам, ему самому выдавали только автомат, всю остальную амуницию, в том числе бронежилет, он покупал за свои деньги. Он уточнил, что для того, чтобы не выплачивать деньги за погибших, также с передовой не эвакуируют тела погибших.
"Было такое, что ваши люди (военнослужащие ВС РФ - ред.) хотели, чтобы наши забрали "двухсотых" (убитых - ред.) с позиций, но они отказались, сказали - они нам не нужны", - рассказал украинский военнослужащий.
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Он пояснил, что также командование проворачивает различного рода схемы с деньгами, которые должны выплачивать бойцам, в том числе и задерживают зарплаты, а сами используют эти деньги, вкладывая куда-то.
"Грубо говоря, взять 100 человек, каждый по 100 тысяч получает, кинуть все эти (деньги - ред.) на какой-то процент, так там накапает нормально", - рассказал пленный.
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