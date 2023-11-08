https://ria.ru/20231108/sk-1908222428.html

В Якутии возбудили дело из-за пропажи трех рыбаков на реке Индигирка

В Якутии возбудили дело из-за пропажи трех рыбаков на реке Индигирка - РИА Новости, 08.11.2023

В Якутии возбудили дело из-за пропажи трех рыбаков на реке Индигирка

Уголовное дело возбудили в Якутии после пропажи на реке Индигирка трех рыбаков, выехавших на снегоходе, сообщает пресс-служба СУСК России по региону. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:49

2023-11-08T17:49

2023-11-08T18:15

происшествия

россия

оймякон

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 8 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Якутии после пропажи на реке Индигирка трех рыбаков, выехавших на снегоходе, сообщает пресс-служба СУСК России по региону. Ранее в Оймяконском районе Якутии ввели режим ЧС из-за пропажи трех рыбаков, группа спасателей вылетела на поиски. Как отметили в СК, компания мужчин в возрасте 43, 39 и 56 лет 5 ноября на снегоходе "Буран" отправилась на рыбалку на реке Индигирка в местности "Туостаах", что в 25 километрах от села Оймякон Оймяконского района. Через два дня на это место прибыли другие рыбаки. Они увидели след снегохода, ведущий от брусчатого дома. На расстоянии 3 километров от него они обнаружили утонувший снегоход. "Признаков того, что мужчины выбрались из воды, не обнаружено. В настоящее время их местонахождение не установлено. Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам)", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20231108/proisshestviya-1908199658.html

россия

оймякон

республика саха (якутия)

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происшествия, россия, оймякон, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)