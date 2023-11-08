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В Москве суррогатная мать родила за "зарплату" в 25 тысяч рублей
В Москве суррогатная мать родила за "зарплату" в 25 тысяч рублей - РИА Новости, 08.11.2023
В Москве суррогатная мать родила за "зарплату" в 25 тысяч рублей
Суррогатная мать за 25 тысяч рублей в месяц и миллион после родов незаконно выносила ребенка клиентке из интернета, потом раскаялась и явилась с повинной в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:08
2023-11-08T15:08
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суррогатная мать за 25 тысяч рублей в месяц и миллион после родов незаконно выносила ребенка клиентке из интернета, потом раскаялась и явилась с повинной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по пунктам "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего). По подозрению задержаны две женщины 1987 и 1992 годов рождения", - говорится в сообщении. По версии следствия, в мае 2022 года 31-летняя женщина начала искать биологических родителей, чтобы стать суррогатной матерью. Поиски завершились успехом: через интернет она познакомилась с клиенткой. Пройдя в частной клинике процедуру ЭКО, подозреваемая забеременела. Во время беременности она ежемесячно получала от биологической матери ребенка "зарплату" в 25 тысяч рублей. Как рассказали в СК, 3 ноября женщина родила мальчика, которого передала биологической матери, получив за это около миллиона рублей. "При этом какие-либо документы не оформлялись, все договоренности имели устный характер. Седьмого ноября 2023 года женщина, испытывая муки совести по поводу продажи младенца, обратилась в правоохранительные органы, где подробно рассказала о произошедшем", - добавляется в релизе. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение. Обеим женщинам в ближайшее время будет предъявлено обвинение. У суррогатной матери российское гражданство, уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Судя по релизу прокуратуры Москвы, рожать она приехала в Москву, а где была до этого, неясно. Как уточняет надзорное ведомство, ЭКО было проведено с использованием донорской спермы.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Москве суррогатная мать родила за "зарплату" в 25 тысяч рублей
СК: мать за миллион рублей незаконно выносила ребенка клиентке из интернета
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Суррогатная мать за 25 тысяч рублей в месяц и миллион после родов незаконно выносила ребенка клиентке из интернета, потом раскаялась и явилась с повинной в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичного главка СК России.
«
"Возбуждено уголовное дело по пунктам "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего). По подозрению задержаны две женщины 1987 и 1992 годов рождения", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в мае 2022 года 31-летняя женщина начала искать биологических родителей, чтобы стать суррогатной матерью. Поиски завершились успехом: через интернет она познакомилась с клиенткой.
Пройдя в частной клинике процедуру ЭКО, подозреваемая забеременела. Во время беременности она ежемесячно получала от биологической матери ребенка "зарплату" в 25 тысяч рублей. Как рассказали в СК, 3 ноября женщина родила мальчика, которого передала биологической матери, получив за это около миллиона рублей.
"При этом какие-либо документы не оформлялись, все договоренности имели устный характер. Седьмого ноября 2023 года женщина, испытывая муки совести по поводу продажи младенца, обратилась в правоохранительные органы, где подробно рассказала о произошедшем", - добавляется в релизе.
Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение. Обеим женщинам в ближайшее время будет предъявлено обвинение.
У суррогатной матери российское гражданство, уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Судя по релизу прокуратуры Москвы, рожать она приехала в Москву, а где была до этого, неясно. Как уточняет надзорное ведомство, ЭКО было проведено с использованием донорской спермы.
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