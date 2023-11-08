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Школьник нашел останки человека в подмосковном Серпухове
Школьник нашел останки человека в подмосковном Серпухове - РИА Новости, 08.11.2023
Школьник нашел останки человека в подмосковном Серпухове
Скелетированные останки человека нашли недалеко от школы в подмосковном Серпухове, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:00
2023-11-08T10:00
2023-11-08T10:00
происшествия
серпухов
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Скелетированные останки человека нашли недалеко от школы в подмосковном Серпухове, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в Telegram. По данным следствия, 7 ноября недалеко от школы в Серпухове несовершеннолетний нашел скелетированные останки человека и фрагменты его одежды. "При визуальном осмотре останков каких-либо повреждений не установлено", - сказала Врадий, добавив, что следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу. Останки, возможно, принадлежат мужчине 1974 года рождения. "В настоящее время эта информация проверяется", - заключила Врадий.
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происшествия, серпухов, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Серпухов, Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Школьник нашел останки человека в подмосковном Серпухове
СК: останки человека нашли недалеко от школы в подмосковном Серпухове