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Школьник нашел останки человека в подмосковном Серпухове

Школьник нашел останки человека в подмосковном Серпухове - РИА Новости, 08.11.2023

Школьник нашел останки человека в подмосковном Серпухове

Скелетированные останки человека нашли недалеко от школы в подмосковном Серпухове, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:00

2023-11-08T10:00

2023-11-08T10:00

происшествия

серпухов

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следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Скелетированные останки человека нашли недалеко от школы в подмосковном Серпухове, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в Telegram. По данным следствия, 7 ноября недалеко от школы в Серпухове несовершеннолетний нашел скелетированные останки человека и фрагменты его одежды. "При визуальном осмотре останков каких-либо повреждений не установлено", - сказала Врадий, добавив, что следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу. Останки, возможно, принадлежат мужчине 1974 года рождения. "В настоящее время эта информация проверяется", - заключила Врадий.

https://ria.ru/20231107/poiski-1907864250.html

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происшествия, серпухов, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), общество