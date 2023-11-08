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Музей в ивановской Шуе открылся после масштабного обновления - РИА Новости, 08.11.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
13:40 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/shuya-1908136311.html
Музей в ивановской Шуе открылся после масштабного обновления
Музей в ивановской Шуе открылся после масштабного обновления - РИА Новости, 08.11.2023
Музей в ивановской Шуе открылся после масштабного обновления
Историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе, расположенный в малом городе Шуя, вновь открылся для посетителей после масштабного обновления в РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:40
2023-11-08T13:40
ивановская область
шуя
станислав воскресенский
музеи
культура
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе, расположенный в малом городе Шуя, вновь открылся для посетителей после масштабного обновления в рамках национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. В здании музея отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, восстановили исторический забор и ворота, сделали водоотведение и гидроизоляцию. Кроме того, обновили холл – преобразили его в новое арт-пространство. Также в рамках нацпроекта в музей приобрели новое интерактивное оборудование. Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе – один из старейших в Ивановской области. Это единый выставочный комплекс, рассказывающий о купеческой и промышленной истории этого малого города, а также о работе Михаила Фрунзе в крае. В марте следующего года музей отметит 85-летие. Обновление музеев – новое направление национального проекта "Культура", реализация которого началась только в этом году. "Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени Фрунзе стал первым муниципальным музеем нашего региона, получившим столь значительное финансирование на капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Культура", и вторым музеем в городе, получившим современное оборудование. Сейчас это совершенно новое выставочное пространство, в котором можно реализовывать разного рода проекты, в том числе для молодежи по программе "Пушкинская карта", - подчеркнула член правительства Ивановской области - директор департамента культуры и туризма по региону Наталья Трофимова, слова которой приводит пресс-служба. Также в этом году в рамках нацпроекта "Культура" в Шуе современное оборудование получил Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта, капитально отремонтирован Пестяковский краеведческий музей, обновлена Картинная галерея имени Д. А. Трубникова в Фурманове. Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231023/muzey-1904650349.html
https://ria.ru/20230927/sittsy-1899060714.html
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шуя, станислав воскресенский, музеи, культура
Ивановская область, Шуя, Станислав Воскресенский, Музеи, Культура

Музей в ивановской Шуе открылся после масштабного обновления

© Фото : правительство Ивановской областиМузей ивановской Шуе открылся после масштабного обновления
Музей ивановской Шуе открылся после масштабного обновления - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : правительство Ивановской области
Музей ивановской Шуе открылся после масштабного обновления
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе, расположенный в малом городе Шуя, вновь открылся для посетителей после масштабного обновления в рамках национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
В здании музея отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, восстановили исторический забор и ворота, сделали водоотведение и гидроизоляцию. Кроме того, обновили холл – преобразили его в новое арт-пространство. Также в рамках нацпроекта в музей приобрели новое интерактивное оборудование.
Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта в Шуе, Ивановская область - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Новое оборудование представили в музее Бальмонта в ивановской Шуе
23 октября, 13:52
Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе – один из старейших в Ивановской области. Это единый выставочный комплекс, рассказывающий о купеческой и промышленной истории этого малого города, а также о работе Михаила Фрунзе в крае. В марте следующего года музей отметит 85-летие.
Обновление музеев – новое направление национального проекта "Культура", реализация которого началась только в этом году.
"Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени Фрунзе стал первым муниципальным музеем нашего региона, получившим столь значительное финансирование на капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Культура", и вторым музеем в городе, получившим современное оборудование. Сейчас это совершенно новое выставочное пространство, в котором можно реализовывать разного рода проекты, в том числе для молодежи по программе "Пушкинская карта", - подчеркнула член правительства Ивановской области - директор департамента культуры и туризма по региону Наталья Трофимова, слова которой приводит пресс-служба.
Также в этом году в рамках нацпроекта "Культура" в Шуе современное оборудование получил Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта, капитально отремонтирован Пестяковский краеведческий музей, обновлена Картинная галерея имени Д. А. Трубникова в Фурманове.
Отдел тканей - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Секреты знаменитых ивановских ситцев раскроют на выставке "Россия"
27 сентября, 21:23
Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом.
"Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
 
Ивановская областьШуяСтанислав ВоскресенскийМузеиКультура
 
 
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