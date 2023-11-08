https://ria.ru/20231108/shuya-1908136311.html

Музей в ивановской Шуе открылся после масштабного обновления

Музей в ивановской Шуе открылся после масштабного обновления - РИА Новости, 08.11.2023

Музей в ивановской Шуе открылся после масштабного обновления

Историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе, расположенный в малом городе Шуя, вновь открылся для посетителей после масштабного обновления в РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:40

2023-11-08T13:40

2023-11-08T13:40

ивановская область

шуя

станислав воскресенский

музеи

культура

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе, расположенный в малом городе Шуя, вновь открылся для посетителей после масштабного обновления в рамках национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. В здании музея отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, восстановили исторический забор и ворота, сделали водоотведение и гидроизоляцию. Кроме того, обновили холл – преобразили его в новое арт-пространство. Также в рамках нацпроекта в музей приобрели новое интерактивное оборудование. Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе – один из старейших в Ивановской области. Это единый выставочный комплекс, рассказывающий о купеческой и промышленной истории этого малого города, а также о работе Михаила Фрунзе в крае. В марте следующего года музей отметит 85-летие. Обновление музеев – новое направление национального проекта "Культура", реализация которого началась только в этом году. "Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени Фрунзе стал первым муниципальным музеем нашего региона, получившим столь значительное финансирование на капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Культура", и вторым музеем в городе, получившим современное оборудование. Сейчас это совершенно новое выставочное пространство, в котором можно реализовывать разного рода проекты, в том числе для молодежи по программе "Пушкинская карта", - подчеркнула член правительства Ивановской области - директор департамента культуры и туризма по региону Наталья Трофимова, слова которой приводит пресс-служба. Также в этом году в рамках нацпроекта "Культура" в Шуе современное оборудование получил Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта, капитально отремонтирован Пестяковский краеведческий музей, обновлена Картинная галерея имени Д. А. Трубникова в Фурманове. Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231023/muzey-1904650349.html

https://ria.ru/20230927/sittsy-1899060714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

шуя, станислав воскресенский, музеи, культура