https://ria.ru/20231108/shuya-1908136311.html
Музей в ивановской Шуе открылся после масштабного обновления
Музей в ивановской Шуе открылся после масштабного обновления - РИА Новости, 08.11.2023
Музей в ивановской Шуе открылся после масштабного обновления
Историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе, расположенный в малом городе Шуя, вновь открылся для посетителей после масштабного обновления в РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:40
2023-11-08T13:40
2023-11-08T13:40
ивановская область
шуя
станислав воскресенский
музеи
культура
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе, расположенный в малом городе Шуя, вновь открылся для посетителей после масштабного обновления в рамках национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. В здании музея отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, восстановили исторический забор и ворота, сделали водоотведение и гидроизоляцию. Кроме того, обновили холл – преобразили его в новое арт-пространство. Также в рамках нацпроекта в музей приобрели новое интерактивное оборудование. Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе – один из старейших в Ивановской области. Это единый выставочный комплекс, рассказывающий о купеческой и промышленной истории этого малого города, а также о работе Михаила Фрунзе в крае. В марте следующего года музей отметит 85-летие. Обновление музеев – новое направление национального проекта "Культура", реализация которого началась только в этом году. "Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени Фрунзе стал первым муниципальным музеем нашего региона, получившим столь значительное финансирование на капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Культура", и вторым музеем в городе, получившим современное оборудование. Сейчас это совершенно новое выставочное пространство, в котором можно реализовывать разного рода проекты, в том числе для молодежи по программе "Пушкинская карта", - подчеркнула член правительства Ивановской области - директор департамента культуры и туризма по региону Наталья Трофимова, слова которой приводит пресс-служба. Также в этом году в рамках нацпроекта "Культура" в Шуе современное оборудование получил Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта, капитально отремонтирован Пестяковский краеведческий музей, обновлена Картинная галерея имени Д. А. Трубникова в Фурманове. Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231023/muzey-1904650349.html
https://ria.ru/20230927/sittsy-1899060714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шуя, станислав воскресенский, музеи, культура
Ивановская область, Шуя, Станислав Воскресенский, Музеи, Культура
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе, расположенный в малом городе Шуя, вновь открылся для посетителей после масштабного обновления в рамках национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
В здании музея отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, восстановили исторический забор и ворота, сделали водоотведение и гидроизоляцию. Кроме того, обновили холл – преобразили его в новое арт-пространство. Также в рамках нацпроекта в музей приобрели новое интерактивное оборудование.
Новое оборудование представили в музее Бальмонта в ивановской Шуе
Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе – один из старейших в Ивановской области. Это единый выставочный комплекс, рассказывающий о купеческой и промышленной истории этого малого города, а также о работе Михаила Фрунзе в крае. В марте следующего года музей отметит 85-летие.
Обновление музеев – новое направление национального проекта "Культура", реализация которого началась только в этом году.
"Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени Фрунзе стал первым муниципальным музеем нашего региона, получившим столь значительное финансирование на капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Культура", и вторым музеем в городе, получившим современное оборудование. Сейчас это совершенно новое выставочное пространство, в котором можно реализовывать разного рода проекты, в том числе для молодежи по программе "Пушкинская карта", - подчеркнула член правительства Ивановской области - директор департамента культуры и туризма по региону Наталья Трофимова, слова которой приводит пресс-служба.
Также в этом году в рамках нацпроекта "Культура" в Шуе современное оборудование получил Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта
, капитально отремонтирован Пестяковский краеведческий музей, обновлена Картинная галерея имени Д. А. Трубникова в Фурманове.
Секреты знаменитых ивановских ситцев раскроют на выставке "Россия"
Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом.
"Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.