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В Казахстане растет потребность в изучении русского языка, заявил Путин
В Казахстане растет потребность в изучении русского языка, заявил Путин - РИА Новости, 08.11.2023
В Казахстане растет потребность в изучении русского языка, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что в Казахстане растет потребность в изучении русского языка, РФ готова... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:44
2023-11-08T00:44
2023-11-08T00:44
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что в Казахстане растет потребность в изучении русского языка, РФ готова строить школы. "В Казахстане успешно работают филиалы и других российских вузов. Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Республике Казахстан наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами", - сказал он.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, владимир путин, в мире
Казахстан, Россия, Владимир Путин, В мире
В Казахстане растет потребность в изучении русского языка, заявил Путин
Путин заявил, что Россия готова строить школы в Казахстане