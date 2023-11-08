https://ria.ru/20231108/shkoly-1908048577.html

В Казахстане растет потребность в изучении русского языка, заявил Путин

В Казахстане растет потребность в изучении русского языка, заявил Путин - РИА Новости, 08.11.2023

В Казахстане растет потребность в изучении русского языка, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что в Казахстане растет потребность в изучении русского языка, РФ готова... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:44

2023-11-08T00:44

2023-11-08T00:44

казахстан

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582663765_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_e6afdbd8cef8af44ecd12057364d40fb.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что в Казахстане растет потребность в изучении русского языка, РФ готова строить школы. "В Казахстане успешно работают филиалы и других российских вузов. Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Республике Казахстан наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами", - сказал он.

https://ria.ru/20231108/druzya-1908047020.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

казахстан, россия, владимир путин, в мире