https://ria.ru/20231108/shkola-1908144127.html

В Тюменской области уволили учительницу, которая пнула школьника

В Тюменской области уволили учительницу, которая пнула школьника - РИА Новости, 08.11.2023

В Тюменской области уволили учительницу, которая пнула школьника

Учителя уволили из школы в селе Ярково Тюменской области после того, как она пнула ученика, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:16

2023-11-08T14:16

2023-11-08T14:16

тюменская область

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 8 ноя - РИА Новости. Учителя уволили из школы в селе Ярково Тюменской области после того, как она пнула ученика, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования региона. Видеозапись с мероприятия, на котором учительница, проходя мимо сидящих на корточках детей, пинает одного из мальчиков, появилась в местных пабликах в конце октября. "По данному случаю проведена служебная проверка, трудовые отношения с педагогом прекращены с 30 октября. Ребенку и его родителям принесены извинения", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента. В ярковской школе РИА Новости информацию подтвердили, уточнив, что инцидент между учителем начальных классов и третьеклассником произошел во время флешмоба. На вопросы о стаже педагога, были ли жалобы на нее прежде, что стало причиной конфликта и сможет ли она дальше работать по профессии в администрации школы затруднились ответить.

https://ria.ru/20231031/napadenie-1906519603.html

тюменская область

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тюменская область, происшествия