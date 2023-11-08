https://ria.ru/20231108/shkola-1908144127.html
В Тюменской области уволили учительницу, которая пнула школьника
В Тюменской области уволили учительницу, которая пнула школьника - РИА Новости, 08.11.2023
В Тюменской области уволили учительницу, которая пнула школьника
Учителя уволили из школы в селе Ярково Тюменской области после того, как она пнула ученика, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:16
2023-11-08T14:16
2023-11-08T14:16
тюменская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587512114_102:432:2975:2048_1920x0_80_0_0_4387e96ccf22a52b4216c202ce8e14ce.jpg
ТЮМЕНЬ, 8 ноя - РИА Новости. Учителя уволили из школы в селе Ярково Тюменской области после того, как она пнула ученика, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования региона. Видеозапись с мероприятия, на котором учительница, проходя мимо сидящих на корточках детей, пинает одного из мальчиков, появилась в местных пабликах в конце октября. "По данному случаю проведена служебная проверка, трудовые отношения с педагогом прекращены с 30 октября. Ребенку и его родителям принесены извинения", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента. В ярковской школе РИА Новости информацию подтвердили, уточнив, что инцидент между учителем начальных классов и третьеклассником произошел во время флешмоба. На вопросы о стаже педагога, были ли жалобы на нее прежде, что стало причиной конфликта и сможет ли она дальше работать по профессии в администрации школы затруднились ответить.
https://ria.ru/20231031/napadenie-1906519603.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587512114_429:492:2503:2048_1920x0_80_0_0_2d9d484feb856cdd2493ad497f2005ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, происшествия
Тюменская область, Происшествия
В Тюменской области уволили учительницу, которая пнула школьника
В селе Ярково в Тюменской области уволили учительницу за пинок школьника
ТЮМЕНЬ, 8 ноя - РИА Новости. Учителя уволили из школы в селе Ярково Тюменской области после того, как она пнула ученика, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования региона.
Видеозапись с мероприятия, на котором учительница, проходя мимо сидящих на корточках детей, пинает одного из мальчиков, появилась в местных пабликах в конце октября.
«
"По данному случаю проведена служебная проверка, трудовые отношения с педагогом прекращены с 30 октября. Ребенку и его родителям принесены извинения", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента.
В ярковской школе РИА Новости информацию подтвердили, уточнив, что инцидент между учителем начальных классов и третьеклассником произошел во время флешмоба. На вопросы о стаже педагога, были ли жалобы на нее прежде, что стало причиной конфликта и сможет ли она дальше работать по профессии в администрации школы затруднились ответить.
На Кубани омбудсмен обратилась в МВД после нападения учителя на ребенка