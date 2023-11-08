https://ria.ru/20231108/serbiya-1908283471.html

В Сербии обнаружили 4,5 тысячи нелегальных мигрантов

В Сербии обнаружили 4,5 тысячи нелегальных мигрантов - РИА Новости, 08.11.2023

В Сербии обнаружили 4,5 тысячи нелегальных мигрантов

Полиция Сербии с 27 октября в приграничных районах обнаружила 4,5 тысячи нелегальных мигрантов, оружие, свыше 1,5 тысячи патронов, сотни иностранных паспортов и РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T23:23

2023-11-08T23:23

2023-11-08T23:23

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БЕЛГРАД, 8 ноя - РИА Новости. Полиция Сербии с 27 октября в приграничных районах обнаружила 4,5 тысячи нелегальных мигрантов, оружие, свыше 1,5 тысячи патронов, сотни иностранных паспортов и наркотики, заявило министерство внутренних дел республики. Полиция Сербии 27 октября задержала шестерых мигрантов по подозрению в участии в перестрелке на границе с Венгрией, при которой погибли три человека и один был ранен. Президент Сербии Александр Вучич тогда указал, что МВД должно решить проблему мигрантского насилия, в противном случае он не исключил применения в приграничных районах армии. "В ходе масштабной операции по противодействию нелегальной миграции с 27 октября... сотрудники МВД выявили около 4,5 тысячи нелегальных мигрантов в пограничных районах городов Сомбор, Суботица, Кикинда (на границе с Венгрией и Румынией - ред.) и Пирот (на границе с Болгарией - ред.)", - сообщило правоохранительное ведомство. Совместно с Комиссариатом по делам беженцев свыше трех тысяч мигрантов были отправлены во временные приемные центры Сербии. "При обысках с участием сотен сотрудников полиции найдены пять автоматов, пять пистолетов, около 1 580 патронов различного калибра, несколько сотен иностранных паспортов и небольшое количество наркотиков, а также землянки, в которых скрывались мигранты и контрабандисты... Задержано восемь контрабандистов и еще 119 человек по подозрении в совершении различных преступлений", - говорится в сообщении. Возбуждено 17 уголовных дел за незаконный переход госграницы и контрабанду людей, 11 - за незаконное хранение и ношение оружия, пять за наркотики и еще 10 в связи с другими преступлениями. В ходе операции досмотрено более 81 тысячи автомобилей на пути в страны ЕС и 330 различных объектов. Полиция Сербии в середине сентября провела рейд на севере страны в муниципалитетах Суботица, Сомбор и Кикинда при котором обнаружила оружие, документы и задержала свыше 370 нелегальных мигрантов, некоторые из них скрывались на деревьях "в качестве разведчиков".

https://ria.ru/20231002/kosovo-1900055931.html

https://ria.ru/20231107/balkany-1907029588.html

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в мире, сербия, венгрия, александр вучич, румыния, косово