https://ria.ru/20231108/sdelka-1908242972.html
Возобновить зерновую сделку будет сложно, заявил генсек ООН
Возобновить зерновую сделку будет сложно, заявил генсек ООН - РИА Новости, 08.11.2023
Возобновить зерновую сделку будет сложно, заявил генсек ООН
Возобновить действие "зерновой сделки" будет сложно, заявил в ходе конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:00
2023-11-08T19:00
2023-11-08T19:00
экономика
антониу гутерреш
оон
зерновая сделка
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ООН, 8 ноя – РИА Новости. Возобновить действие "зерновой сделки" будет сложно, заявил в ходе конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. Отвечая на вопрос о том, может ли "зерновая сделка" быть пересмотрена, Гутерреш сказал: "Это будет сложно сделать. Мы продолжаем прилагать усилия, но это будет сложно сделать". "Идеальным было бы, если бы стороны конфликта на определенном этапе договорились разрешить свободное судоходство в Черном море для обеих сторон. Но тут я, вероятно, желают слишком многого", - добавил он.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904598081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антониу гутерреш, оон, зерновая сделка
Экономика, Антониу Гутерреш, ООН, Зерновая сделка
Возобновить зерновую сделку будет сложно, заявил генсек ООН
Гутерреш: ООН прилагает усилия по зерновой сделке, но возобновить ее сложно