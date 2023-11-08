https://ria.ru/20231108/sdelka-1908242972.html

Возобновить зерновую сделку будет сложно, заявил генсек ООН

Возобновить зерновую сделку будет сложно, заявил генсек ООН - РИА Новости, 08.11.2023

Возобновить зерновую сделку будет сложно, заявил генсек ООН

Возобновить действие "зерновой сделки" будет сложно, заявил в ходе конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:00

2023-11-08T19:00

2023-11-08T19:00

экономика

антониу гутерреш

оон

зерновая сделка

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ООН, 8 ноя – РИА Новости. Возобновить действие "зерновой сделки" будет сложно, заявил в ходе конференции генсек ООН Антониу Гутерреш. Отвечая на вопрос о том, может ли "зерновая сделка" быть пересмотрена, Гутерреш сказал: "Это будет сложно сделать. Мы продолжаем прилагать усилия, но это будет сложно сделать". "Идеальным было бы, если бы стороны конфликта на определенном этапе договорились разрешить свободное судоходство в Черном море для обеих сторон. Но тут я, вероятно, желают слишком многого", - добавил он.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904598081.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, антониу гутерреш, оон, зерновая сделка