https://ria.ru/20231108/sanktsii-1908148753.html

Великобритания расширила список санкций против России

Великобритания расширила список санкций против России - РИА Новости, 08.11.2023

Великобритания расширила список санкций против России

Великобритания расширила антироссийские санкции, включив в черный список 29 новых позиций, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:33

2023-11-08T14:33

2023-11-08T16:47

экономика

великобритания

уральская горно-металлургическая компания

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Великобритания расширила антироссийские санкции, включив в черный список 29 новых позиций, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Уральскую горно-металлургическую компанию, "Красцветмет" и Nord Gold, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.Так, причиной включения в список РСПП называется "причастность к получению выгоды от или к поддержке правительства России путем ведения бизнеса в стратегически важных секторах".В списке также значатся: Под персональные санкции попали 20 человек. Среди них — глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, гендиректор Nordgold Георгий Смирнов и Марина Мордашова, которая владеет контрольным пакетом акций компании, владелец Highland Gold Mining Владислав Свиблов, владелец группы компаний "Южуралзолото" Константин Струков, восемь топ-менеджеров компании "Исток". Есть и иностранцы: два гражданина Швейцарии и один — Зимбабве.Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы на территории страны заморозят.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20231108/es-1908101325.html

https://ria.ru/20231106/sanktsii-1907791488.html

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

великобритания

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, великобритания, уральская горно-металлургическая компания, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, санкции в отношении россии