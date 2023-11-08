Великобритания расширила список санкций против России
Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 29 позиций
Металлургическое производство. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Великобритания расширила антироссийские санкции, включив в черный список 29 новых позиций, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Уральскую горно-металлургическую компанию, "Красцветмет" и Nord Gold, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
Так, причиной включения в список РСПП называется "причастность к получению выгоды от или к поддержке правительства России путем ведения бизнеса в стратегически важных секторах".
В списке также значатся:
- Российская национальная перестраховочная компания,
- Уральская горно-металлургическая компания,
- золотодобывающие компании Nord Gold и Highland Gold Mining,
- производитель драгоценных металлов "Красцветмет",
- трейдеры Paloma Precious DMCC и Paramount Energy & Commodities DMCC из Дубая,
- технологическая компания "Флайбридж".
Под персональные санкции попали 20 человек. Среди них — глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, гендиректор Nordgold Георгий Смирнов и Марина Мордашова, которая владеет контрольным пакетом акций компании, владелец Highland Gold Mining Владислав Свиблов, владелец группы компаний "Южуралзолото" Константин Струков, восемь топ-менеджеров компании "Исток". Есть и иностранцы: два гражданина Швейцарии и один — Зимбабве.
Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы на территории страны заморозят.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.