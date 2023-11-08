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Великобритания расширила список санкций против России - РИА Новости, 08.11.2023
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14:33 08.11.2023 (обновлено: 16:47 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/sanktsii-1908148753.html
Великобритания расширила список санкций против России
Великобритания расширила список санкций против России - РИА Новости, 08.11.2023
Великобритания расширила список санкций против России
Великобритания расширила антироссийские санкции, включив в черный список 29 новых позиций, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:33
2023-11-08T16:47
экономика
великобритания
уральская горно-металлургическая компания
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Великобритания расширила антироссийские санкции, включив в черный список 29 новых позиций, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Уральскую горно-металлургическую компанию, "Красцветмет" и Nord Gold, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.Так, причиной включения в список РСПП называется "причастность к получению выгоды от или к поддержке правительства России путем ведения бизнеса в стратегически важных секторах".В списке также значатся: Под персональные санкции попали 20 человек. Среди них — глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, гендиректор Nordgold Георгий Смирнов и Марина Мордашова, которая владеет контрольным пакетом акций компании, владелец Highland Gold Mining Владислав Свиблов, владелец группы компаний "Южуралзолото" Константин Струков, восемь топ-менеджеров компании "Исток". Есть и иностранцы: два гражданина Швейцарии и один — Зимбабве.Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы на территории страны заморозят.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20231108/es-1908101325.html
https://ria.ru/20231106/sanktsii-1907791488.html
https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
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экономика, великобритания, уральская горно-металлургическая компания, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, санкции в отношении россии
Экономика, Великобритания, Уральская горно-металлургическая компания, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Санкции в отношении России
Великобритания расширила список санкций против России

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 29 позиций

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМеталлургическое производство
Металлургическое производство - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Великобритания расширила антироссийские санкции, включив в черный список 29 новых позиций, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Уральскую горно-металлургическую компанию, "Красцветмет" и Nord Gold, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
Так, причиной включения в список РСПП называется "причастность к получению выгоды от или к поддержке правительства России путем ведения бизнеса в стратегически важных секторах".
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В списке также значатся:
  • Российская национальная перестраховочная компания,
  • Уральская горно-металлургическая компания,
  • золотодобывающие компании Nord Gold и Highland Gold Mining,
  • производитель драгоценных металлов "Красцветмет",
  • трейдеры Paloma Precious DMCC и Paramount Energy & Commodities DMCC из Дубая,
  • технологическая компания "Флайбридж".
Под персональные санкции попали 20 человек. Среди них — глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, гендиректор Nordgold Георгий Смирнов и Марина Мордашова, которая владеет контрольным пакетом акций компании, владелец Highland Gold Mining Владислав Свиблов, владелец группы компаний "Южуралзолото" Константин Струков, восемь топ-менеджеров компании "Исток". Есть и иностранцы: два гражданина Швейцарии и один — Зимбабве.
Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы на территории страны заморозят.
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Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
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ЭкономикаВеликобританияУральская горно-металлургическая компанияРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателейСанкции в отношении России
 
 
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