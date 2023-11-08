https://ria.ru/20231108/sanktsii-1908144286.html

Боррель: ЕС представит санкции, включающие запрет на российские алмазы

Боррель: ЕС представит санкции, включающие запрет на российские алмазы - РИА Новости, 08.11.2023

Боррель: ЕС представит санкции, включающие запрет на российские алмазы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью изданию Financial Times, что ЕС, получив поддержку от стран G7, в понедельник сможет представить на... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:16

2023-11-08T14:16

2023-11-08T14:16

россия

жозеп боррель

евросоюз

санкции в отношении россии

еврокомиссия

санкции

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью изданию Financial Times, что ЕС, получив поддержку от стран G7, в понедельник сможет представить на рассмотрение главам МИД союза пакет санкций, включающий запрет на российские алмазы. Как заявил Боррель в интервью, ЕС получил необходимую поддержку от G7 касательно планов ввести запрет на алмазы из РФ по итогам встречи глав МИД "семерки" в Японии. "Для того, чтобы государства-члены (ЕС) единодушно поддержали запрет на торговлю алмазами, некоторые просили, чтобы G7 обеспечила, скажем так, политическое прикрытие ... Что ж, это было сделано, координация сработала, и мы сможем представить пакет санкций (министрам иностранных дел в понедельник)", - заявил Боррель, чьи слова приводит издание. Боррель, принявший в среду участие в заседании глав МИД стран Большой семерки в Токио, заявил, что рассчитывает в ближайшие дни представить предложение по 12-му пакету санкций Евросоюза против России. СМИ ранее сообщали, что новые санкции Евросоюза, согласно предложениям, могут включать химикаты, применяемые в военных целях технологии, обработанные металлы, товары из алюминия, изделия для строительства и перевозок, сварочные аппараты, лицензии на программное обеспечение. Кроме того, обсуждается включение в список запрета на импорт российских алмазов и меры против попыток обхода санкций через третьи страны. После поступления предложения Еврокомиссии по новым антироссийским санкциям их обсуждение и утверждение странами ЕС может продлится до конца года, указывали СМИ. После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html

https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия, санкции