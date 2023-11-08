https://ria.ru/20231108/sanktsii-1908131534.html
Боррель обещал в ближайшие дни представить 12-й пакет санкций против России
Боррель обещал в ближайшие дни представить 12-й пакет санкций против России - РИА Новости, 08.11.2023
Боррель обещал в ближайшие дни представить 12-й пакет санкций против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, принявший в среду участие в заседании глав МИД стран Большой семерки в Токио, заявил, что рассчитывает в ближайшие дни... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:20
2023-11-08T13:20
2023-11-08T13:22
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
жозеп боррель
россия
украина
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, принявший в среду участие в заседании глав МИД стран Большой семерки в Токио, заявил, что рассчитывает в ближайшие дни представить предложение по 12-му пакету санкций Евросоюза против России. "Нам предстоит обсудить новый пакет санкций против России. Я надеюсь, что в ближайшие дни я смогу вместе с Еврокомиссией представить новый пакет санкций, который будет скоординирован с членами G7, чтобы представить комплексный и скоординированный подход к ним", - сообщил Боррель. Главы МИД стран G7 в ходе сессии по Украине в рамках двухдневной министерской встречи в Токио вновь заявили о своем единстве по оказанию жесткого санкционного давления на Россию и продолжению поддержки Киева, говорится в пресс-релизе японского ведомства. СМИ ранее сообщали, что новые санкции Евросоюза, согласно предложениям, могут включать химикаты, применяемые в военных целях технологии, обработанные металлы, товары из алюминия, изделия для строительства и перевозок, сварочные аппараты, лицензии на программное обеспечение. Кроме того, обсуждается включение в список запрета на импорт российских алмазов и меры против попыток обхода санкций через третьи страны. После поступления предложения Еврокомиссии по новым антироссийским санкциям их обсуждение и утверждение странами ЕС может продлится до конца года, указывали СМИ. После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html
https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, жозеп боррель, россия, украина, экономика
Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Жозеп Боррель, Россия, Украина, Экономика
Боррель обещал в ближайшие дни представить 12-й пакет санкций против России
Боррель пообещал представить 12-й пакет санкций ЕС против РФ в ближайшие дни
БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, принявший в среду участие в заседании глав МИД стран Большой семерки в Токио, заявил, что рассчитывает в ближайшие дни представить предложение по 12-му пакету санкций Евросоюза против России.
"Нам предстоит обсудить новый пакет санкций против России. Я надеюсь, что в ближайшие дни я смогу вместе с Еврокомиссией
представить новый пакет санкций, который будет скоординирован с членами G7
, чтобы представить комплексный и скоординированный подход к ним", - сообщил Боррель.
Запад возмущен предательским ростом мощи России
Главы МИД стран G7 в ходе сессии по Украине
в рамках двухдневной министерской встречи в Токио вновь заявили о своем единстве по оказанию жесткого санкционного давления на Россию и продолжению поддержки Киева
, говорится в пресс-релизе японского ведомства.
СМИ ранее сообщали, что новые санкции Евросоюза, согласно предложениям, могут включать химикаты, применяемые в военных целях технологии, обработанные металлы, товары из алюминия, изделия для строительства и перевозок, сварочные аппараты, лицензии на программное обеспечение.
Кроме того, обсуждается включение в список запрета на импорт российских алмазов и меры против попыток обхода санкций через третьи страны.
После поступления предложения Еврокомиссии по новым антироссийским санкциям их обсуждение и утверждение странами ЕС может продлится до конца года, указывали СМИ.
Алмазный их пакет: G7 намерена запретить русские бриллианты
После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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