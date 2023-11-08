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Главы МИД G7 вновь заявили о единстве по санкционному давлению на Россию - РИА Новости, 08.11.2023
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07:02 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/sanktsii-1908064640.html
Главы МИД G7 вновь заявили о единстве по санкционному давлению на Россию
Главы МИД G7 вновь заявили о единстве по санкционному давлению на Россию - РИА Новости, 08.11.2023
Главы МИД G7 вновь заявили о единстве по санкционному давлению на Россию
Главы МИД стран G7 в ходе сессии по Украине в рамках двухдневной министерской встречи в Токио вновь заявили о своем единстве по оказанию жесткого санкционного... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T07:02
2023-11-08T07:02
в мире
g7
украина
россия
евросоюз
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ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Главы МИД стран G7 в ходе сессии по Украине в рамках двухдневной министерской встречи в Токио вновь заявили о своем единстве по оказанию жесткого санкционного давления на Россию и продолжению поддержки Киева, говорится в пресс-релизе японского ведомства. "По результатам обсуждений главы МИД G7 сошлись на том, что G7 останется единым в своем отношении по введению жестких санкций против России и по продолжению решительной поддержки Украины даже в текущей международной ситуации; G7 повысят усилия по среднесрочному и долгосрочному восстановлению одновременно в государственном и частом секторах; существует необходимость продвигать процесс "мирной формулы" сообща с международными партнерами", - отмечается в документе. Сессия по Украине проходила в течение 80 минут. В ней, согласно пресс-релизу, приняли участие главы МИД стран "большой семерки" и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. "В ходе сессии министры провели обстоятельные обсуждения ситуации на Украине, включая оценку текущего положения дел и перспективы. В начале сессии министр (Ёко – ред.) Камикава заявила, что даже в условиях роста напряженности на Ближнем Востоке, является важными, чтобы страны G7 были едины в своем четком послании международному сообщество о том, что их прочная приверженность поддержке Украины никогда не угаснет", - отмечается в сообщении МИД Японии. Кроме этого, глава японского ведомства рассказала коллегам о предпринимаемых Токио мерах для восстановления Украины, в том числе, выделении финансовой помощи и передаче двух автотрансформаторов. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что начиная с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20231107/aktivy-1908041774.html
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в мире, g7, украина, россия, евросоюз
В мире, G7, Украина, Россия, Евросоюз
Главы МИД G7 вновь заявили о единстве по санкционному давлению на Россию

Главы МИД G7 на сессии по Украине заявили о единстве по санкциям против России

© AFP 2023 / JONATHAN ERNSTВстреча глав МИД G7 в Токио
Встреча глав МИД G7 в Токио - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / JONATHAN ERNST
Встреча глав МИД G7 в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Главы МИД стран G7 в ходе сессии по Украине в рамках двухдневной министерской встречи в Токио вновь заявили о своем единстве по оказанию жесткого санкционного давления на Россию и продолжению поддержки Киева, говорится в пресс-релизе японского ведомства.
«
"По результатам обсуждений главы МИД G7 сошлись на том, что G7 останется единым в своем отношении по введению жестких санкций против России и по продолжению решительной поддержки Украины даже в текущей международной ситуации; G7 повысят усилия по среднесрочному и долгосрочному восстановлению одновременно в государственном и частом секторах; существует необходимость продвигать процесс "мирной формулы" сообща с международными партнерами", - отмечается в документе.
Сессия по Украине проходила в течение 80 минут. В ней, согласно пресс-релизу, приняли участие главы МИД стран "большой семерки" и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
"В ходе сессии министры провели обстоятельные обсуждения ситуации на Украине, включая оценку текущего положения дел и перспективы. В начале сессии министр (Ёко – ред.) Камикава заявила, что даже в условиях роста напряженности на Ближнем Востоке, является важными, чтобы страны G7 были едины в своем четком послании международному сообщество о том, что их прочная приверженность поддержке Украины никогда не угаснет", - отмечается в сообщении МИД Японии.
Кроме этого, глава японского ведомства рассказала коллегам о предпринимаемых Токио мерах для восстановления Украины, в том числе, выделении финансовой помощи и передаче двух автотрансформаторов.
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что начиная с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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