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Четыре сотрудника офиса шерифа Лос-Анджелеса покончили с собой - РИА Новости, 08.11.2023
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17:55 08.11.2023 (обновлено: 18:11 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/samoubiystvo-1908225009.html
Четыре сотрудника офиса шерифа Лос-Анджелеса покончили с собой
Четыре сотрудника офиса шерифа Лос-Анджелеса покончили с собой - РИА Новости, 08.11.2023
Четыре сотрудника офиса шерифа Лос-Анджелеса покончили с собой
Сразу четыре сотрудника офиса шерифа округа Лос-Анджелес покончили с собой в пределах одних суток, сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на заявление... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:55
2023-11-08T18:11
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сразу четыре сотрудника офиса шерифа округа Лос-Анджелес покончили с собой в пределах одних суток, сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на заявление шерифа. "Четверо как действующих, так и бывших сотрудников департамента шерифа Лос-Анджелеса умерли в результате самоубийства за 24 часа", - пишет издание. По данным издания, нет никаких указаний на то, что все эти смерти были связаны между собой. Отмечается, что череда самоубийств сотрудников за такой срок побудила шерифа Лос-Анджелеса Роберта Луна обратиться к своим помощникам с призывом внимательно следить за состоянием коллег. "Мы ошеломлены, узнав об этих смертях... В такие трудные времена сотрудникам, независимо от ранга и должности, важно следить за благополучием других коллег и друзей", - сообщил шериф в электронном письме, отправленном своим помощникам.
https://ria.ru/20231024/deboshir-1904949104.html
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в мире, лос-анджелес
В мире, Лос-Анджелес
Четыре сотрудника офиса шерифа Лос-Анджелеса покончили с собой

LAT: четыре сотрудника офиса шерифа Лос-Анджелеса покончили с собой в одни сутки

© Flickr / John LiuМашина полиции на улице в Лос-Анджелесе
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Flickr / John Liu
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сразу четыре сотрудника офиса шерифа округа Лос-Анджелес покончили с собой в пределах одних суток, сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на заявление шерифа.
"Четверо как действующих, так и бывших сотрудников департамента шерифа Лос-Анджелеса умерли в результате самоубийства за 24 часа", - пишет издание.
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По данным издания, нет никаких указаний на то, что все эти смерти были связаны между собой.
Отмечается, что череда самоубийств сотрудников за такой срок побудила шерифа Лос-Анджелеса Роберта Луна обратиться к своим помощникам с призывом внимательно следить за состоянием коллег.
"Мы ошеломлены, узнав об этих смертях... В такие трудные времена сотрудникам, независимо от ранга и должности, важно следить за благополучием других коллег и друзей", - сообщил шериф в электронном письме, отправленном своим помощникам.
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