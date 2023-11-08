https://ria.ru/20231108/samoubiystvo-1908225009.html

Четыре сотрудника офиса шерифа Лос-Анджелеса покончили с собой

Четыре сотрудника офиса шерифа Лос-Анджелеса покончили с собой - РИА Новости, 08.11.2023

Четыре сотрудника офиса шерифа Лос-Анджелеса покончили с собой

Сразу четыре сотрудника офиса шерифа округа Лос-Анджелес покончили с собой в пределах одних суток, сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на заявление... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:55

2023-11-08T17:55

2023-11-08T18:11

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лос-анджелес

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сразу четыре сотрудника офиса шерифа округа Лос-Анджелес покончили с собой в пределах одних суток, сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на заявление шерифа. "Четверо как действующих, так и бывших сотрудников департамента шерифа Лос-Анджелеса умерли в результате самоубийства за 24 часа", - пишет издание. По данным издания, нет никаких указаний на то, что все эти смерти были связаны между собой. Отмечается, что череда самоубийств сотрудников за такой срок побудила шерифа Лос-Анджелеса Роберта Луна обратиться к своим помощникам с призывом внимательно следить за состоянием коллег. "Мы ошеломлены, узнав об этих смертях... В такие трудные времена сотрудникам, независимо от ранга и должности, важно следить за благополучием других коллег и друзей", - сообщил шериф в электронном письме, отправленном своим помощникам.

https://ria.ru/20231024/deboshir-1904949104.html

https://ria.ru/20231018/ubiystvo-1903671607.html

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в мире, лос-анджелес