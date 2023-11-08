https://ria.ru/20231108/samara-1908238558.html
В Самаре продолжают работу над проектом межвузовского студенческого кампуса
В Самаре продолжают работу над проектом межвузовского студенческого кампуса - РИА Новости, 08.11.2023
В Самаре продолжают работу над проектом межвузовского студенческого кампуса
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил концепцию международного межвузовского студенческого кампуса, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:48
2023-11-08T18:48
2023-11-08T18:48
самарская область
дмитрий азаров
самара
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил концепцию международного межвузовского студенческого кампуса, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона провел очередное совещание по вопросу создания студенческого кампуса рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена". Регион получил право реализации проекта благодаря мощному научно-образовательному потенциалу и качественно подготовленной заявке, которая по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших; проект получил поддержку президента страны, говорится в сообщении. "Мы создаем новое современное научно-образовательное и общественное пространство в сердце Самарско-Тольяттинской агломерации – самой перспективной на сегодняшний день территории. Кампус – главный магнит, благодаря которому регион вне всякого сомнения получит новый импульс для дальнейшего развития", – приводит пресс-служба слова Азарова. К настоящему моменту уже сформирована дорожная карта проекта. Общая площадь объекта – свыше 143 тысяч квадратных метров, мест для размещения – более пяти тысяч. Срок реализации проекта – 2027 год. Финансирование предполагает участие федерального и областного бюджетов, а также средств концессионера. В пресс-службе напомнили, что на прошлом заседании, в октябре, специалисты архитектурного бюро "Студия 44" представили два эскизных решения того, как могут быть размещены образовательные и жилые блоки студенческого кампуса. Позже свои предложения по проекту высказали ректоры ведущих вузов Самарской области, члены Общественной палаты региона. В результате появился третий вариант, который тоже был вынесен на обсуждение. В рамках новой концепции, наряду со зданиями учебно-образовательного кампуса, сохраняется большое городское общественное пространство. "Мы обратились к нашему партнеру "ПроШкола" и архитектурному бюро для уточнения целого ряда позиций, высказали замечания, послушали ректоров. Концепция была уточнена, и был представлен третий вариант. Сегодня на совещании мы утвердили эту концепцию, которая предполагает, в том числе основу архитектурных решений, что очень важно. Также принято решение о начале реализации проекта с жилой части – размещения студентов, что очень востребовано сегодня нашими университетами. Сейчас начинается активная фаза проектирования", – цитирует пресс-служба губернатора.
https://radiosputnik.ria.ru/20231101/samara-1906615094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, дмитрий азаров, самара
Самарская область, Дмитрий Азаров, Самара
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил концепцию международного межвузовского студенческого кампуса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона провел очередное совещание по вопросу создания студенческого кампуса рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена". Регион получил право реализации проекта благодаря мощному научно-образовательному потенциалу и качественно подготовленной заявке, которая по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших; проект получил поддержку президента страны, говорится в сообщении.
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"Мы создаем новое современное научно-образовательное и общественное пространство в сердце Самарско-Тольяттинской агломерации – самой перспективной на сегодняшний день территории. Кампус – главный магнит, благодаря которому регион вне всякого сомнения получит новый импульс для дальнейшего развития", – приводит пресс-служба слова Азарова.
К настоящему моменту уже сформирована дорожная карта проекта. Общая площадь объекта – свыше 143 тысяч квадратных метров, мест для размещения – более пяти тысяч. Срок реализации проекта – 2027 год. Финансирование предполагает участие федерального и областного бюджетов, а также средств концессионера.
В пресс-службе напомнили, что на прошлом заседании, в октябре, специалисты архитектурного бюро "Студия 44" представили два эскизных решения того, как могут быть размещены образовательные и жилые блоки студенческого кампуса. Позже свои предложения по проекту высказали ректоры ведущих вузов Самарской области
, члены Общественной палаты региона.
В результате появился третий вариант, который тоже был вынесен на обсуждение. В рамках новой концепции, наряду со зданиями учебно-образовательного кампуса, сохраняется большое городское общественное пространство.
«
"Мы обратились к нашему партнеру "ПроШкола" и архитектурному бюро для уточнения целого ряда позиций, высказали замечания, послушали ректоров. Концепция была уточнена, и был представлен третий вариант. Сегодня на совещании мы утвердили эту концепцию, которая предполагает, в том числе основу архитектурных решений, что очень важно. Также принято решение о начале реализации проекта с жилой части – размещения студентов, что очень востребовано сегодня нашими университетами. Сейчас начинается активная фаза проектирования", – цитирует пресс-служба губернатора.