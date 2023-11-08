https://ria.ru/20231108/ryazan-1908180264.html
Более ста тысяч рязанцев участвуют в проекте "Активное долголетие"
Более ста тысяч рязанцев участвуют в проекте "Активное долголетие" - РИА Новости, 08.11.2023
Более ста тысяч рязанцев участвуют в проекте "Активное долголетие"
Более 100 тысяч жителей Рязанской области приняли участие в проекте "Активное долголетие – здоровая Рязань", который запущен летом этого года, сообщил... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:03
2023-11-08T16:03
2023-11-08T16:03
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Рязанской области приняли участие в проекте "Активное долголетие – здоровая Рязань", который запущен летом этого года, сообщил губернатор Павел Малков. "Активное долголетие – Здоровая Рязань" объединило уже более 100 тысяч человек. Летом мы запустили проект для нашего старшего поколения. Участники бесплатно занимаются физкультурой, творчеством, учатся, находят себе новые хобби и единомышленников", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что в регионе работает более 400 постоянных площадок проекта. Присоединиться может каждый житель области старше 50 лет. Отдельное внимание уделяется оздоровительным практикам: скандинавская ходьба, гимнастика и другие тренировки для долголетия. На базе Рязанского государственного медицинского университета проходит спецпроект "Управляй своим здоровьем", где участники узнают больше о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. Организованы мобильные бригады здоровья. "Будем и дальше расширять программу и наполнять ее новыми активностями, вовлекать больше участников, увеличивать количество площадок. Выполнение этой задачи будем оценивать по каждому муниципалитету", - подчеркнул Павел Малков.
https://ria.ru/20231103/fapy-1907218998.html
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Более ста тысяч рязанцев участвуют в проекте "Активное долголетие"
Малков: более ста тысяч рязанцев участвуют в проекте "Активное долголетие"
РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости.
Более 100 тысяч жителей Рязанской области приняли участие в проекте "Активное долголетие – здоровая Рязань", который запущен летом этого года, сообщил губернатор
Павел Малков.
"Активное долголетие – Здоровая Рязань" объединило уже более 100 тысяч человек. Летом мы запустили проект для нашего старшего поколения. Участники бесплатно занимаются физкультурой, творчеством, учатся, находят себе новые хобби и единомышленников", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что в регионе работает более 400 постоянных площадок проекта. Присоединиться может каждый житель области старше 50 лет. Отдельное внимание уделяется оздоровительным практикам: скандинавская ходьба, гимнастика и другие тренировки для долголетия. На базе Рязанского государственного медицинского университета проходит спецпроект "Управляй своим здоровьем", где участники узнают больше о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. Организованы мобильные бригады здоровья.
"Будем и дальше расширять программу и наполнять ее новыми активностями, вовлекать больше участников, увеличивать количество площадок. Выполнение этой задачи будем оценивать по каждому муниципалитету", - подчеркнул Павел Малков.
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