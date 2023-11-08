https://ria.ru/20231108/ryazan-1908180264.html

Более ста тысяч рязанцев участвуют в проекте "Активное долголетие"

Более ста тысяч рязанцев участвуют в проекте "Активное долголетие" - РИА Новости, 08.11.2023

Более ста тысяч рязанцев участвуют в проекте "Активное долголетие"

Более 100 тысяч жителей Рязанской области приняли участие в проекте "Активное долголетие – здоровая Рязань", который запущен летом этого года, сообщил... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:03

2023-11-08T16:03

2023-11-08T16:03

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Рязанской области приняли участие в проекте "Активное долголетие – здоровая Рязань", который запущен летом этого года, сообщил губернатор Павел Малков. "Активное долголетие – Здоровая Рязань" объединило уже более 100 тысяч человек. Летом мы запустили проект для нашего старшего поколения. Участники бесплатно занимаются физкультурой, творчеством, учатся, находят себе новые хобби и единомышленников", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что в регионе работает более 400 постоянных площадок проекта. Присоединиться может каждый житель области старше 50 лет. Отдельное внимание уделяется оздоровительным практикам: скандинавская ходьба, гимнастика и другие тренировки для долголетия. На базе Рязанского государственного медицинского университета проходит спецпроект "Управляй своим здоровьем", где участники узнают больше о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. Организованы мобильные бригады здоровья. "Будем и дальше расширять программу и наполнять ее новыми активностями, вовлекать больше участников, увеличивать количество площадок. Выполнение этой задачи будем оценивать по каждому муниципалитету", - подчеркнул Павел Малков.

https://ria.ru/20231103/fapy-1907218998.html

https://ria.ru/20231102/malkov-1906933313.html

рязанская область

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рязанская область, павел малков