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Набиуллина заявила, что тестирование цифрового рубля идет по плану

Набиуллина заявила, что тестирование цифрового рубля идет по плану - РИА Новости, 08.11.2023

Набиуллина заявила, что тестирование цифрового рубля идет по плану

Тестирование цифрового рубля идет по плану, ЦБ РФ в 2024 году будет расширять пилот, перейдет в 2025 году к более массовому внедрению, сообщила журналистам... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:17

2023-11-08T13:17

2023-11-08T13:26

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Тестирование цифрового рубля идет по плану, ЦБ РФ в 2024 году будет расширять пилот, перейдет в 2025 году к более массовому внедрению, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас тестирование цифрового рубля идет по плану. В наших планах в следующем году расширять этот пилот и по количеству участников, и по типам операций. Пока в наших планах в 2025 году перейти к более массовому внедрению", - сказала она в кулуарах форума Finopolis.

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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, эльвира набиуллина