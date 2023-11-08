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Набиуллина заявила, что тестирование цифрового рубля идет по плану - РИА Новости, 08.11.2023
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13:17 08.11.2023 (обновлено: 13:26 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/rubl-1908130621.html
Набиуллина заявила, что тестирование цифрового рубля идет по плану
Набиуллина заявила, что тестирование цифрового рубля идет по плану - РИА Новости, 08.11.2023
Набиуллина заявила, что тестирование цифрового рубля идет по плану
Тестирование цифрового рубля идет по плану, ЦБ РФ в 2024 году будет расширять пилот, перейдет в 2025 году к более массовому внедрению, сообщила журналистам... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:17
2023-11-08T13:26
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Тестирование цифрового рубля идет по плану, ЦБ РФ в 2024 году будет расширять пилот, перейдет в 2025 году к более массовому внедрению, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас тестирование цифрового рубля идет по плану. В наших планах в следующем году расширять этот пилот и по количеству участников, и по типам операций. Пока в наших планах в 2025 году перейти к более массовому внедрению", - сказала она в кулуарах форума Finopolis.
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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, эльвира набиуллина
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина заявила, что тестирование цифрового рубля идет по плану

Набиуллина: ЦБ перейдет к более массовому внедрению цифрового рубля в 2025 году

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Тестирование цифрового рубля идет по плану, ЦБ РФ в 2024 году будет расширять пилот, перейдет в 2025 году к более массовому внедрению, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас тестирование цифрового рубля идет по плану. В наших планах в следующем году расширять этот пилот и по количеству участников, и по типам операций. Пока в наших планах в 2025 году перейти к более массовому внедрению", - сказала она в кулуарах форума Finopolis.
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
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