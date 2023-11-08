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Глава РПСЦ: войны, попускаемые Богом, – следствие наших грехов - РИА Новости, 08.11.2023
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08:00 08.11.2023 (обновлено: 08:05 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/rpsts-1907996002.html
Глава РПСЦ: войны, попускаемые Богом, – следствие наших грехов
Глава РПСЦ: войны, попускаемые Богом, – следствие наших грехов - РИА Новости, 08.11.2023
Глава РПСЦ: войны, попускаемые Богом, – следствие наших грехов
Накануне Дня народного единства предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) принял... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T08:00
2023-11-08T08:05
россия
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)
интервью
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Накануне Дня народного единства предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) принял участие во встрече духовных лидеров традиционных конфессий России с президентом страны Владимиром Путиным в Кремле. О ее повестке, поднятых проблемах и сформулированных на ней общих задачах, глава крупнейшей в России Церкви старообрядцев рассказал в интервью РИА Новости.– Владыка, как вы оцениваете сейчас отношения старообрядцев и властей в России?– Отношения с властями у нас позитивные. Сегодня нет гонений со стороны властей, как это было после раскола XVII века. Мы сотрудничаем в вопросах отстаивания православных ценностей. Государство поддерживает нас в вопросах восстановления и строительства храмов.– Накануне Дня народного единства президент провел встречу с лидерами традиционных конфессий России. Совпадают ли их чаяния и озабоченности?– Президент сказал на встрече, что на пастырях традиционных конфессий России лежит колоссальная ответственность за будущее России. Действительно, пастыри находятся на передовой той духовной войны, которую развязал против нас Запад.– Какие основные проблемы были подняты на этой встрече в этом году, как отдельно вами, так и всеми вместе?– Основное сейчас в России – единение народа, чтобы не допустить взаимной ненависти и вражды.– Что, на ваш взгляд, в первую очередь должны обсуждать на таких встречах с главой государства религиозные лидеры?– Укрепление и защиту духовно-нравственных ценностей нашего народа, таких как крепкая и большая семья, и сохранение традиций, в первую очередь православия, завещанного нам Святой Русью.– Какие общие задачи стоят сейчас в России перед религиозными лидерами? Сформулировал ли какие-то из них на встрече президент?– Поскольку истоки многих конфликтов духовные, и войны, попускаемые Богом, – следствие наших грехов, то нам надо молить Бога о прощении наших грехов, каяться в них. И тогда Господь поможет нам победить врагов и супостатов. Президент призвал представителей всех религий сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие и насилие на Ближнем Востоке.– О чем на встрече удалось договориться религиозным лидерам России, в отношении духовной и гуманитарной поддержки воинов в СВО в частности?– Президент поблагодарил всех собравшихся за поддержку воинов, участвующих в СВО. Мы по мере сил участвуем в этой поддержке и молимся, чтобы Господь благословил наши общие усилия в деле мирного разрешения конфликта на Украине после выполнения задач, поставленных в начале специальной военной операции.
https://ria.ru/20230103/rozhdestvo-1842892351.html
https://ria.ru/20221104/starovery-1829201753.html
https://ria.ru/20230217/svyaschenniki-1852631201.html
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россия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), интервью, интервью - авторы
Россия, Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий (РПСЦ), Интервью, Интервью - Авторы

Глава РПСЦ: войны, попускаемые Богом, – следствие наших грехов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Московский и всея Руси Корнилий
Глава Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Московский и всея Руси Корнилий - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Московский и всея Руси Корнилий . Архивное фото
Читать ria.ru в
Накануне Дня народного единства предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) принял участие во встрече духовных лидеров традиционных конфессий России с президентом страны Владимиром Путиным в Кремле. О ее повестке, поднятых проблемах и сформулированных на ней общих задачах, глава крупнейшей в России Церкви старообрядцев рассказал в интервью РИА Новости.
– Владыка, как вы оцениваете сейчас отношения старообрядцев и властей в России?
– Отношения с властями у нас позитивные. Сегодня нет гонений со стороны властей, как это было после раскола XVII века. Мы сотрудничаем в вопросах отстаивания православных ценностей. Государство поддерживает нас в вопросах восстановления и строительства храмов.
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
В Русской старообрядческой церкви предостерегли от празднования Нового года
3 января, 04:24
– Накануне Дня народного единства президент провел встречу с лидерами традиционных конфессий России. Совпадают ли их чаяния и озабоченности?
– Президент сказал на встрече, что на пастырях традиционных конфессий России лежит колоссальная ответственность за будущее России. Действительно, пастыри находятся на передовой той духовной войны, которую развязал против нас Запад.
– Какие основные проблемы были подняты на этой встрече в этом году, как отдельно вами, так и всеми вместе?
– Основное сейчас в России – единение народа, чтобы не допустить взаимной ненависти и вражды.
– Что, на ваш взгляд, в первую очередь должны обсуждать на таких встречах с главой государства религиозные лидеры?
– Укрепление и защиту духовно-нравственных ценностей нашего народа, таких как крепкая и большая семья, и сохранение традиций, в первую очередь православия, завещанного нам Святой Русью.
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Митрополит рассказал, почему староверы поддержали запрет ЛГБТ-пропаганды
4 ноября 2022, 12:54
– Какие общие задачи стоят сейчас в России перед религиозными лидерами? Сформулировал ли какие-то из них на встрече президент?
– Поскольку истоки многих конфликтов духовные, и войны, попускаемые Богом, – следствие наших грехов, то нам надо молить Бога о прощении наших грехов, каяться в них. И тогда Господь поможет нам победить врагов и супостатов. Президент призвал представителей всех религий сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие и насилие на Ближнем Востоке.
– О чем на встрече удалось договориться религиозным лидерам России, в отношении духовной и гуманитарной поддержки воинов в СВО в частности?
– Президент поблагодарил всех собравшихся за поддержку воинов, участвующих в СВО. Мы по мере сил участвуем в этой поддержке и молимся, чтобы Господь благословил наши общие усилия в деле мирного разрешения конфликта на Украине после выполнения задач, поставленных в начале специальной военной операции.
Митрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Митрополит рассказал о священниках старообрядческой церкви в зоне СВО
17 февраля, 12:10
 
РоссияРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)митрополит Московский и всея Руси Корнилий (РПСЦ)ИнтервьюИнтервью - Авторы
 
 
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