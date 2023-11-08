https://ria.ru/20231108/rossiya-1908150750.html

Прямо сейчас. "Ультиматум" США России вызвал ярость в Сети

Прямо сейчас. "Ультиматум" США России вызвал ярость в Сети - РИА Новости, 08.11.2023

Прямо сейчас. "Ультиматум" США России вызвал ярость в Сети

Концерт окончен <...>. Прекратите конфликт ", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:40

2023-11-08T14:40

2023-11-08T14:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон продолжит военную поддержку Киева до тех пор, пока Россия не выведет свои войска. "Концерт окончен <...>. Прекратите конфликт ", — написал один из комментаторов. "Вместо таких заявлений лучше: вести переговоры о мире, вернуть Донбасс России и прекратить продвижение НАТО на Восток ", — поддержал другой. "Прямо сейчас нужен мир", — отметил третий. "Россия не начинала конфликт. США - такая трусливая страна, что сама не воюет, а использует своих марионеток" , — поделился мнением еще один пользователь. "Конфликта не было бы без государственного переворота 2014 года, спонсируемого вашей страной", — заключили читатели.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908137673.html

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908118420.html

россия

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в мире, россия, нато, сша, киев