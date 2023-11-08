Прямо сейчас. "Ультиматум" США России вызвал ярость в Сети
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон продолжит военную поддержку Киева до тех пор, пока Россия не выведет свои войска.
"Концерт окончен <...>. Прекратите конфликт ", — написал один из комментаторов.
"Концерт окончен <...>. Прекратите конфликт ", — написал один из комментаторов.
"Вместо таких заявлений лучше: вести переговоры о мире, вернуть Донбасс России и прекратить продвижение НАТО на Восток ", — поддержал другой.
"Прямо сейчас нужен мир", — отметил третий.
"Россия не начинала конфликт. США - такая трусливая страна, что сама не воюет, а использует своих марионеток" , — поделился мнением еще один пользователь.
"Конфликта не было бы без государственного переворота 2014 года, спонсируемого вашей страной", — заключили читатели.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
"Прямо сейчас нужен мир", — отметил третий.
"Россия не начинала конфликт. США - такая трусливая страна, что сама не воюет, а использует своих марионеток" , — поделился мнением еще один пользователь.
"Конфликта не было бы без государственного переворота 2014 года, спонсируемого вашей страной", — заключили читатели.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.