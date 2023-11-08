Рейтинг@Mail.ru
Прямо сейчас. "Ультиматум" США России вызвал ярость в Сети - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 08.11.2023 (обновлено: 14:41 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/rossiya-1908150750.html
Прямо сейчас. "Ультиматум" США России вызвал ярость в Сети
Прямо сейчас. "Ультиматум" США России вызвал ярость в Сети - РИА Новости, 08.11.2023
Прямо сейчас. "Ультиматум" США России вызвал ярость в Сети
Концерт окончен <...>. Прекратите конфликт ", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:40
2023-11-08T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
нато
сша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9c89d296701f8b62b47523cbd7538757.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон продолжит военную поддержку Киева до тех пор, пока Россия не выведет свои войска. "Концерт окончен &lt;...&gt;. Прекратите конфликт ", — написал один из комментаторов. "Вместо таких заявлений лучше: вести переговоры о мире, вернуть Донбасс России и прекратить продвижение НАТО на Восток ", — поддержал другой. "Прямо сейчас нужен мир", — отметил третий. "Россия не начинала конфликт. США - такая трусливая страна, что сама не воюет, а использует своих марионеток" , — поделился мнением еще один пользователь. "Конфликта не было бы без государственного переворота 2014 года, спонсируемого вашей страной", — заключили читатели.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908137673.html
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908118420.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_fc8fa01e7e1e9888a1b6e1c020028ce5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, НАТО, США, Киев

Прямо сейчас. "Ультиматум" США России вызвал ярость в Сети

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон продолжит военную поддержку Киева до тех пор, пока Россия не выведет свои войска.

"Концерт окончен <...>. Прекратите конфликт ", — написал один из комментаторов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
СМИ заметили шокирующую деталь в поведении Зеленского
13:49
"Вместо таких заявлений лучше: вести переговоры о мире, вернуть Донбасс России и прекратить продвижение НАТО на Восток ", — поддержал другой.

"Прямо сейчас нужен мир", — отметил третий.

"Россия не начинала конфликт. США - такая трусливая страна, что сама не воюет, а использует своих марионеток" , — поделился мнением еще один пользователь.

"Конфликта не было бы без государственного переворота 2014 года, спонсируемого вашей страной", — заключили читатели.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Исход. Чешский депутат неожиданно высказался о России
12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНАТОСШАКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала