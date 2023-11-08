https://ria.ru/20231108/rospotrebnadzor-1908135429.html
Матвиенко предложила осовременить название Роспотребнадзора
Матвиенко предложила осовременить название Роспотребнадзора - РИА Новости, 08.11.2023
Матвиенко предложила осовременить название Роспотребнадзора
Название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия (Роспотребнадзор) слишком несовременное и выглядит по-советски, его надо... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:35
2023-11-08T13:35
2023-11-08T13:48
общество
валентина матвиенко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия (Роспотребнадзор) слишком несовременное и выглядит по-советски, его надо осовременить, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Анна Юрьевна (Попова, глава службы - ред.), только название надо поменять, не выговорить. И даже нам, сенаторам, сбиваешься - и потом, какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче, потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - ну точно не выговорить. Все сокращенно называют", - сказала Матвиенко по итогам правительственного часа с участием Поповой. Парламентарий отметила, что раньше были к этой службе претензии, но она реагирует "очень оперативно и адекватно". "Если раньше критиковали за то, что очень много документов, тома, требований и так далее - не то, что юристу не разобраться, а бизнесу, людям. За последнее время колоссальная работа выполнена по приведению всего этого хозяйства в порядок", - добавила она. "На самом деле, это важнейшая служба нашей необъятной, большой, разной страны - коллеги, это не просто какие-то такие комплементарные слова. Давайте вспомним, как мы прошли COVID со всех точек зрения: и с медицинской, и с социальной, и с экономической - это одна из лучших стран, где были наименьшие издержки в ходе эпидемии ковида, после и так далее. В этом огромная заслуга Федеральной службы и лично ее руководителя. Анна Юрьевна по профессии врач-эпидемиолог и всю свою жизнь посвятила профессии, может быть, поэтому и такие знания, и понимание, и такой профессионализм, и четкая организация службы", - подчеркнула Матвиенко. Председатель также указала на важность жесткой вертикали в Роспотребнадзоре - от федерального центра до регионов - если упустить что-то малейшее - "последствия могут быть колоссальными для здоровья людей и, в целом, для страны".
https://ria.ru/20231106/matvienko-1907746971.html
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общество, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф
Общество, Валентина Матвиенко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Совет Федерации РФ
Матвиенко предложила осовременить название Роспотребнадзора
Матвиенко предложила осовременить полное название Роспотребнадзора
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия (Роспотребнадзор) слишком несовременное и выглядит по-советски, его надо осовременить, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Анна Юрьевна (Попова, глава службы - ред.), только название надо поменять, не выговорить. И даже нам, сенаторам, сбиваешься - и потом, какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче, потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - ну точно не выговорить. Все сокращенно называют", - сказала Матвиенко по итогам правительственного часа с участием Поповой.
Парламентарий отметила, что раньше были к этой службе претензии, но она реагирует "очень оперативно и адекватно".
"Если раньше критиковали за то, что очень много документов, тома, требований и так далее - не то, что юристу не разобраться, а бизнесу, людям. За последнее время колоссальная работа выполнена по приведению всего этого хозяйства в порядок", - добавила она.
"На самом деле, это важнейшая служба нашей необъятной, большой, разной страны - коллеги, это не просто какие-то такие комплементарные слова. Давайте вспомним, как мы прошли COVID со всех точек зрения: и с медицинской, и с социальной, и с экономической - это одна из лучших стран, где были наименьшие издержки в ходе эпидемии ковида, после и так далее. В этом огромная заслуга Федеральной службы и лично ее руководителя. Анна Юрьевна по профессии врач-эпидемиолог и всю свою жизнь посвятила профессии, может быть, поэтому и такие знания, и понимание, и такой профессионализм, и четкая организация службы", - подчеркнула Матвиенко.
Председатель также указала на важность жесткой вертикали в Роспотребнадзоре - от федерального центра до регионов - если упустить что-то малейшее - "последствия могут быть колоссальными для здоровья людей и, в целом, для страны".
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