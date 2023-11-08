https://ria.ru/20231108/rosatom-1908248196.html

Путин рекомендовал "Росатому" стать партнером в кластере в Забайкалье

Путин рекомендовал "Росатому" стать партнером в кластере в Забайкалье - РИА Новости, 08.11.2023

Путин рекомендовал "Росатому" стать партнером в кластере в Забайкалье

Президент России Владимир Путин рекомендовал "Росатому" выступить в качестве партнера при создании образовательно-производственного кластера в Забайкальском... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:27

2023-11-08T19:27

2023-11-08T19:27

россия

владимир путин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

забайкальский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал "Росатому" выступить в качестве партнера при создании образовательно-производственного кластера в Забайкальском крае, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать госкорпорации "Росатом" рассмотреть возможность выступить в качестве партнера при создании образовательно-производственного кластера в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет" (по специальностям горного дела) в городе Краснокаменске Забайкальского края", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2024 года. Ответственный за исполнение - генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908071692.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", забайкальский край