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Путин рекомендовал "Росатому" стать партнером в кластере в Забайкалье
Путин рекомендовал "Росатому" стать партнером в кластере в Забайкалье - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рекомендовал "Росатому" стать партнером в кластере в Забайкалье
Президент России Владимир Путин рекомендовал "Росатому" выступить в качестве партнера при создании образовательно-производственного кластера в Забайкальском... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:27
2023-11-08T19:27
2023-11-08T19:27
россия
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
забайкальский край
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал "Росатому" выступить в качестве партнера при создании образовательно-производственного кластера в Забайкальском крае, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать госкорпорации "Росатом" рассмотреть возможность выступить в качестве партнера при создании образовательно-производственного кластера в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет" (по специальностям горного дела) в городе Краснокаменске Забайкальского края", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2024 года. Ответственный за исполнение - генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908071692.html
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россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", забайкальский край
Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Забайкальский край
Путин рекомендовал "Росатому" стать партнером в кластере в Забайкалье
Путин рекомендовал "Росатому" стать партнером в создании кластера в Забайкалье