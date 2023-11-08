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Путин рекомендовал "Росатому" стать партнером в кластере в Забайкалье - РИА Новости, 08.11.2023
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19:27 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/rosatom-1908248196.html
Путин рекомендовал "Росатому" стать партнером в кластере в Забайкалье
Путин рекомендовал "Росатому" стать партнером в кластере в Забайкалье - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рекомендовал "Росатому" стать партнером в кластере в Забайкалье
Президент России Владимир Путин рекомендовал "Росатому" выступить в качестве партнера при создании образовательно-производственного кластера в Забайкальском... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:27
2023-11-08T19:27
россия
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
забайкальский край
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал "Росатому" выступить в качестве партнера при создании образовательно-производственного кластера в Забайкальском крае, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать госкорпорации "Росатом" рассмотреть возможность выступить в качестве партнера при создании образовательно-производственного кластера в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет" (по специальностям горного дела) в городе Краснокаменске Забайкальского края", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2024 года. Ответственный за исполнение - генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908071692.html
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россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", забайкальский край
Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Забайкальский край
Путин рекомендовал "Росатому" стать партнером в кластере в Забайкалье

Путин рекомендовал "Росатому" стать партнером в создании кластера в Забайкалье

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал "Росатому" выступить в качестве партнера при создании образовательно-производственного кластера в Забайкальском крае, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Рекомендовать госкорпорации "Росатом" рассмотреть возможность выступить в качестве партнера при создании образовательно-производственного кластера в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет" (по специальностям горного дела) в городе Краснокаменске Забайкальского края", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2024 года. Ответственный за исполнение - генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
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РоссияВладимир ПутинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Забайкальский край
 
 
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