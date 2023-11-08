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В России доля отечественных продуктов в магазинах достигла 90 процентов - РИА Новости, 08.11.2023
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15:50 08.11.2023 (обновлено: 15:59 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/rf-1908175932.html
В России доля отечественных продуктов в магазинах достигла 90 процентов
В России доля отечественных продуктов в магазинах достигла 90 процентов - РИА Новости, 08.11.2023
В России доля отечественных продуктов в магазинах достигла 90 процентов
Отечественные производители продовольственных товаров заняли долю в 90% и более на полках в российских магазинах по большинству категорий, заявил... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:50
2023-11-08T15:59
экономика
россия
виктор евтухов
максим протасов
михаил мишустин
роскачество
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отечественные производители продовольственных товаров заняли долю в 90% и более на полках в российских магазинах по большинству категорий, заявил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "По данным торговых сетей, по большинству продуктов питания доля российских производителей достигает сегодня на полках 90% и более", - сообщил он в ходе выступления на пленарном заседании в рамках Всемирного дня качества. В конце октября Евтухов говорил о том, что растет и представленность отечественных вин. Так, в интервью РИА Новости он сообщил о том, что доля российского игристого вина в магазинах почти достигла 70%, а тихого - превысила 50%. При этом в сентябре руководитель Роскачества Максим Протасов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным отметил, что уровень доверия россиян к качеству отечественных продовольственных товаров достиг максимальных показателей за последние годы и составил 91%.
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экономика, россия, виктор евтухов, максим протасов, михаил мишустин, роскачество, общество
Экономика, Россия, Виктор Евтухов, Максим Протасов, Михаил Мишустин, Роскачество, Общество
В России доля отечественных продуктов в магазинах достигла 90 процентов

Минпромторг: доля отечественных продуктов в магазинах РФ достигла 90%

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВ овощном отделе магазина
В овощном отделе магазина - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В овощном отделе магазина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отечественные производители продовольственных товаров заняли долю в 90% и более на полках в российских магазинах по большинству категорий, заявил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
«
"По данным торговых сетей, по большинству продуктов питания доля российских производителей достигает сегодня на полках 90% и более", - сообщил он в ходе выступления на пленарном заседании в рамках Всемирного дня качества.
В конце октября Евтухов говорил о том, что растет и представленность отечественных вин. Так, в интервью РИА Новости он сообщил о том, что доля российского игристого вина в магазинах почти достигла 70%, а тихого - превысила 50%.
При этом в сентябре руководитель Роскачества Максим Протасов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным отметил, что уровень доверия россиян к качеству отечественных продовольственных товаров достиг максимальных показателей за последние годы и составил 91%.
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ЭкономикаРоссияВиктор ЕвтуховМаксим ПротасовМихаил МишустинРоскачествоОбщество
 
 
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