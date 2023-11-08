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Рамасвами рассказал, в чем Россия превосходит США - РИА Новости, 08.11.2023
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04:34 08.11.2023 (обновлено: 09:11 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ramasvami-1908058728.html
Рамасвами рассказал, в чем Россия превосходит США
Рамасвами рассказал, в чем Россия превосходит США - РИА Новости, 08.11.2023
Рамасвами рассказал, в чем Россия превосходит США
Россия превосходит США по объему ядерного оружия и числу гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в американские президенты от Республиканской партии,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T04:34
2023-11-08T09:11
в мире
сша
россия
вивек рамасвами
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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Россия превосходит США по объему ядерного оружия и числу гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в американские президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами. &quot;Россия прямо сейчас превосходит нас по ядерным возможностям. Они превосходят нас по гиперзвуковым ракетам&quot;, — сообщил он во время выступления перед своими сторонниками в Майами, штат Флорида.По мнению Рамасвами, США сталкиваются с угрозой начала третьей мировой войны и военный альянс России и Китая является одним из главных рисков в этой связи. "Эти две страны находятся в альянсе друг с другом", — указал он. Ранее в ноябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере. Он подчеркнул, что Россия обладает уникальными стратегическими вооружениями, в том числе гиперзвуковым оружием, "гарантирующим безопасность на десятилетия вперед".
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в мире, сша, россия, вивек рамасвами
В мире, США, Россия, Вивек Рамасвами
Рамасвами рассказал, в чем Россия превосходит США

Рамасвами: Россия превосходит США по ядерному оружию и гиперзвуковым ракетам

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Россия превосходит США по объему ядерного оружия и числу гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в американские президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами.
«

"Россия прямо сейчас превосходит нас по ядерным возможностям. Они превосходят нас по гиперзвуковым ракетам", — сообщил он во время выступления перед своими сторонниками в Майами, штат Флорида.

По мнению Рамасвами, США сталкиваются с угрозой начала третьей мировой войны и военный альянс России и Китая является одним из главных рисков в этой связи. "Эти две страны находятся в альянсе друг с другом", — указал он.
Ранее в ноябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере. Он подчеркнул, что Россия обладает уникальными стратегическими вооружениями, в том числе гиперзвуковым оружием, "гарантирующим безопасность на десятилетия вперед".
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал снять санкции с России
28 августа, 15:58
 
В миреСШАРоссияВивек Рамасвами
 
 
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