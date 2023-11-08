https://ria.ru/20231108/ramasvami-1908058728.html

Рамасвами рассказал, в чем Россия превосходит США

Рамасвами рассказал, в чем Россия превосходит США - РИА Новости, 08.11.2023

Рамасвами рассказал, в чем Россия превосходит США

Россия превосходит США по объему ядерного оружия и числу гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в американские президенты от Республиканской партии,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T04:34

2023-11-08T04:34

2023-11-08T09:11

в мире

сша

россия

вивек рамасвами

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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Россия превосходит США по объему ядерного оружия и числу гиперзвуковых ракет, заявил кандидат в американские президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами. "Россия прямо сейчас превосходит нас по ядерным возможностям. Они превосходят нас по гиперзвуковым ракетам", — сообщил он во время выступления перед своими сторонниками в Майами, штат Флорида.По мнению Рамасвами, США сталкиваются с угрозой начала третьей мировой войны и военный альянс России и Китая является одним из главных рисков в этой связи. "Эти две страны находятся в альянсе друг с другом", — указал он. Ранее в ноябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия опередила конкурентов в этой сфере. Он подчеркнул, что Россия обладает уникальными стратегическими вооружениями, в том числе гиперзвуковым оружием, "гарантирующим безопасность на десятилетия вперед".

https://ria.ru/20230828/ssha-1892704914.html

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в мире, сша, россия, вивек рамасвами