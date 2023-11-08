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Путин призвал не снижать темп по борьбе с раком в России - РИА Новости, 08.11.2023
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20:39 08.11.2023 (обновлено: 21:13 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/putin-1908261144.html
Путин призвал не снижать темп по борьбе с раком в России
Путин призвал не снижать темп по борьбе с раком в России - РИА Новости, 08.11.2023
Путин призвал не снижать темп по борьбе с раком в России
Президент РФ Путин заявил, что очень хотелось бы, чтобы темп по борьбе с онкозаболеваниями в России не снижался. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:39
2023-11-08T21:13
россия
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Путин заявил, что очень хотелось бы, чтобы темп по борьбе с онкозаболеваниями в России не снижался."Вот я справки посмотрел, у нас действительно, вот скажем, распространённость новых образований злокачественных по сравнению с 2019 годом выросла. Было 2676 на 100 тысяч населения, а в 2022 году - 2747. То есть это просто говорит о том, что начали больше выявлять", - отметил Путин.Он добавил, что важным показателем является снижение смертности."В целом работа идет, наши планы выполняются. И очень бы хотелось, чтобы мы не снижали темпы этой работы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231108/preparat-1908259076.html
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россия, общество
Россия, Общество
Путин призвал не снижать темп по борьбе с раком в России

Путин: очень хотелось бы, чтобы темп по борьбе с раком в России не снижался

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Путин заявил, что очень хотелось бы, чтобы темп по борьбе с онкозаболеваниями в России не снижался.
"Вот я справки посмотрел, у нас действительно, вот скажем, распространённость новых образований злокачественных по сравнению с 2019 годом выросла. Было 2676 на 100 тысяч населения, а в 2022 году - 2747. То есть это просто говорит о том, что начали больше выявлять", - отметил Путин.
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Он добавил, что важным показателем является снижение смертности.
"В целом работа идет, наши планы выполняются. И очень бы хотелось, чтобы мы не снижали темпы этой работы", - сказал Путин.
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