https://ria.ru/20231108/putin-1908261144.html
Путин призвал не снижать темп по борьбе с раком в России
Путин призвал не снижать темп по борьбе с раком в России - РИА Новости, 08.11.2023
Путин призвал не снижать темп по борьбе с раком в России
Президент РФ Путин заявил, что очень хотелось бы, чтобы темп по борьбе с онкозаболеваниями в России не снижался. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:39
2023-11-08T20:39
2023-11-08T21:13
россия
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Путин заявил, что очень хотелось бы, чтобы темп по борьбе с онкозаболеваниями в России не снижался."Вот я справки посмотрел, у нас действительно, вот скажем, распространённость новых образований злокачественных по сравнению с 2019 годом выросла. Было 2676 на 100 тысяч населения, а в 2022 году - 2747. То есть это просто говорит о том, что начали больше выявлять", - отметил Путин.Он добавил, что важным показателем является снижение смертности."В целом работа идет, наши планы выполняются. И очень бы хотелось, чтобы мы не снижали темпы этой работы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231108/preparat-1908259076.html
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россия, общество
Путин призвал не снижать темп по борьбе с раком в России
Путин: очень хотелось бы, чтобы темп по борьбе с раком в России не снижался
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Путин заявил, что очень хотелось бы, чтобы темп по борьбе с онкозаболеваниями в России не снижался.
"Вот я справки посмотрел, у нас действительно, вот скажем, распространённость новых образований злокачественных по сравнению с 2019 годом выросла. Было 2676 на 100 тысяч населения, а в 2022 году - 2747. То есть это просто говорит о том, что начали больше выявлять", - отметил Путин.
Российские фармкомпании зарегистрировали более 40 препаратов от рака
Он добавил, что важным показателем является снижение смертности.
"В целом работа идет, наши планы выполняются. И очень бы хотелось, чтобы мы не снижали темпы этой работы", - сказал Путин.
Более ста исследований отечественных препаратов от рака проводится в России