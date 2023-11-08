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Путин поручил оценить последствия вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС - РИА Новости, 08.11.2023
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20:21 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/putin-1908258192.html
Путин поручил оценить последствия вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС
Путин поручил оценить последствия вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил оценить последствия вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям Магадана провести оценку последствий вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС с учетом возможного... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:21
2023-11-08T20:21
россия
магаданская область
магадан
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям Магадана провести оценку последствий вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС с учетом возможного переселения жителей, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству России совместно с органами исполнительной власти Магаданской области: провести оценку социально-экономических последствий вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС с учетом возможного переселения жителей поселка Мяундж", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 июля 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Магаданской области Сергей Носов.
https://ria.ru/20231108/magadan-1908256484.html
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россия, магаданская область, магадан, владимир путин
Россия, Магаданская область, Магадан, Владимир Путин
Путин поручил оценить последствия вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС

Путин поручил оценить последствия вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям Магадана провести оценку последствий вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС с учетом возможного переселения жителей, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству России совместно с органами исполнительной власти Магаданской области: провести оценку социально-экономических последствий вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС с учетом возможного переселения жителей поселка Мяундж", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 июля 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Магадан - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин поручил продлить работу Особой экономической зоны в Магадане
Вчера, 20:11
 
РоссияМагаданская областьМагаданВладимир Путин
 
 
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