https://ria.ru/20231108/putin-1908258192.html

Путин поручил оценить последствия вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС

Путин поручил оценить последствия вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС - РИА Новости, 08.11.2023

Путин поручил оценить последствия вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям Магадана провести оценку последствий вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС с учетом возможного... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:21

2023-11-08T20:21

2023-11-08T20:21

россия

магаданская область

магадан

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям Магадана провести оценку последствий вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС с учетом возможного переселения жителей, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству России совместно с органами исполнительной власти Магаданской области: провести оценку социально-экономических последствий вывода из эксплуатации Аркагалинской ГРЭС с учетом возможного переселения жителей поселка Мяундж", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 июля 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

https://ria.ru/20231108/magadan-1908256484.html

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магаданская область

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россия, магаданская область, магадан, владимир путин