https://ria.ru/20231108/putin-1908250486.html

Путин поддержал идею о процедуре банкротства физлиц в электронной форме

Путин поддержал идею о процедуре банкротства физлиц в электронной форме - РИА Новости, 08.11.2023

Путин поддержал идею о процедуре банкротства физлиц в электронной форме

Президент России Владимир Путин поддержал идею перевода всей процедуры банкротства физлиц в электронную форму. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:37

2023-11-08T19:37

2023-11-08T20:12

владимир путин

экономика

россия

максим решетников

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею перевода всей процедуры банкротства физлиц в электронную форму.На совещании с кабмином глава государства попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова начать с вопроса о защите граждан с высокой долговой нагрузкой. Решетников, в частности, отметил, что задача с 1 июля 2024 года перейти на электронные документы в части государственных органов, необходимые справки будут автоматически запрашиваться через систему межведомственного электронного взаимодействия."То, что Максим Геннадьевич сказал по поводу перевода всей процедуры в электронную форму, конечно, надо это сделать как можно быстрее, чтобы удобная форма была для людей для работы с этой проблемой ", - сказал Путин.Он также отметил, что нужно увеличить информирование об этой проблеме.

https://ria.ru/20231108/zaschita-1908250855.html

https://ria.ru/20231108/ukaz-1908235550.html

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владимир путин, экономика, россия, максим решетников