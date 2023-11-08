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Путин поблагодарил Минздрав за серьезное отношение к онкологам - РИА Новости, 08.11.2023
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19:22 08.11.2023 (обновлено: 19:41 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/putin-1908247474.html
Путин поблагодарил Минздрав за серьезное отношение к онкологам
Путин поблагодарил Минздрав за серьезное отношение к онкологам - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поблагодарил Минздрав за серьезное отношение к онкологам
Президент России Владимир Путин поблагодарил Минздрав за серьезное отношение к медикам, борющимся с онкологией. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:22
2023-11-08T19:41
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Минздрав за серьезное отношение к медикам, борющимся с онкологией."Основной выступающий сегодня Мурашко Михаил Альбертович (министр здравоохранения РФ - ред.), который доведет о мерах по борьбе с онкологическими заболеваниями. Кстати говоря, я сегодня был в Центре Рогачева, с утра с Михаилом Владимировичем (Мишустиным, премьером РФ - ред.) говорили об этом. Хочу поблагодарить Министерство (здравоохранения РФ - ред.) за то, что так по-серьезному относитесь к работе этого учреждения", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин поблагодарил Минздрав за серьезное отношение к онкологам

Путин на совещании поблагодарил Минздрав за серьезное отношение к онкологам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Минздрав за серьезное отношение к медикам, борющимся с онкологией.
"Основной выступающий сегодня Мурашко Михаил Альбертович (министр здравоохранения РФ - ред.), который доведет о мерах по борьбе с онкологическими заболеваниями. Кстати говоря, я сегодня был в Центре Рогачева, с утра с Михаилом Владимировичем (Мишустиным, премьером РФ - ред.) говорили об этом. Хочу поблагодарить Министерство (здравоохранения РФ - ред.) за то, что так по-серьезному относитесь к работе этого учреждения", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Центр амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Онкологи выявили более 116 тысяч злокачественных опухолей в 2023 году
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