https://ria.ru/20231108/putin-1908135214.html

Путин посетил Центр имени Димы Рогачева

Путин посетил Центр имени Димы Рогачева - РИА Новости, 08.11.2023

Путин посетил Центр имени Димы Рогачева

Президент Владимир Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, где открылся новый... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:35

2023-11-08T13:35

2023-11-08T16:26

владимир путин

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908181537_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa4b2b2b992aa228389f08f3633c2cb6.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, где открылся новый корпус с центром ядерной медицины полного цикла, отделения детской нейроонкологии и современная лаборатория, сообщили на сайте Кремля.Глава государства пообщался с маленькими пациентками и их мамами, подарил девочкам куклы. Он не стал обниматься с детьми по соображениям санитарной безопасности, но сфотографировался, присев на одно колено.Президент встретился с еще одним пациентом — Вадимом. Мальчик засмущался, увидев его, и спрятался под одеяло."Не стесняйся, ничего страшного. Как тебя зовут? Скажи из-под одеяла", — предложил Путин. После уговоров российского лидера и мамы, а также предложения получить вертолет в подарок, Вадим отбросил одеяло.Путин называл решение о создании клиники для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями очень личным — знакомство с Димой Рогачевым ускорило создание онкоцентра. Он встретился с мальчиком в 2005-м, после того как получил от него письмо с приглашением на блины. Президент подарил Диме фотоаппарат, а тот ему — рисунок больницы будущего. Врачи тогда рассказали российскому лидеру о необходимости создать специальный центр для детей.Создание отделения нейроонкологии, как отметили в Центре, открывает возможности для диагностики и лечения, включая нейрохирургический этап в новом отделении опухолей головы и шеи, проведение магнитно-резонансной томографии в раннем послеоперационном периоде, выполнение различных видов химиотерапии, а также ТГСК, лучевой и таргетной терапии. В перспективе планируется развитие клеточной терапии у пациентов с наиболее тяжелыми опухолями центральной нервной системы. Открытие специализированного отделения детской нейроонкологии позволит создать инновационные протоколы лечения, что в итоге значимо улучшит результаты терапии.Отделение детской онкологии, хирургии головы и шеи и нейрохирургии стало первым в России, где будут проводить полный цикл от биопсии и постановки диагноза до полноценной функциональной и эстетической реабилитации с использованием самых современных эндоскопических и микрохирургических технологий. Также здесь расположено реанимационное отделение, оснащенное новейшим оборудованием. Для удобства транспортировки пациента из операционной в реанимационное отделение предусмотрен сквозной проход.

https://ria.ru/20210527/putin-1734366082.html

https://ria.ru/20231013/gorev-1902464470.html

https://ria.ru/20230710/lechenie-1883355421.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Посещение Путиным онкоцентра Посещение Путиным онкоцентра 2023-11-08T13:35 true PT4M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия