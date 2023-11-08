https://ria.ru/20231108/putin-1908135214.html
Путин посетил Центр имени Димы Рогачева
Путин посетил Центр имени Димы Рогачева - РИА Новости, 08.11.2023
Путин посетил Центр имени Димы Рогачева
Президент Владимир Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, где открылся новый... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:35
2023-11-08T13:35
2023-11-08T16:26
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908181537_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa4b2b2b992aa228389f08f3633c2cb6.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, где открылся новый корпус с центром ядерной медицины полного цикла, отделения детской нейроонкологии и современная лаборатория, сообщили на сайте Кремля.Глава государства пообщался с маленькими пациентками и их мамами, подарил девочкам куклы. Он не стал обниматься с детьми по соображениям санитарной безопасности, но сфотографировался, присев на одно колено.Президент встретился с еще одним пациентом — Вадимом. Мальчик засмущался, увидев его, и спрятался под одеяло."Не стесняйся, ничего страшного. Как тебя зовут? Скажи из-под одеяла", — предложил Путин. После уговоров российского лидера и мамы, а также предложения получить вертолет в подарок, Вадим отбросил одеяло.Путин называл решение о создании клиники для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями очень личным — знакомство с Димой Рогачевым ускорило создание онкоцентра. Он встретился с мальчиком в 2005-м, после того как получил от него письмо с приглашением на блины. Президент подарил Диме фотоаппарат, а тот ему — рисунок больницы будущего. Врачи тогда рассказали российскому лидеру о необходимости создать специальный центр для детей.Создание отделения нейроонкологии, как отметили в Центре, открывает возможности для диагностики и лечения, включая нейрохирургический этап в новом отделении опухолей головы и шеи, проведение магнитно-резонансной томографии в раннем послеоперационном периоде, выполнение различных видов химиотерапии, а также ТГСК, лучевой и таргетной терапии. В перспективе планируется развитие клеточной терапии у пациентов с наиболее тяжелыми опухолями центральной нервной системы. Открытие специализированного отделения детской нейроонкологии позволит создать инновационные протоколы лечения, что в итоге значимо улучшит результаты терапии.Отделение детской онкологии, хирургии головы и шеи и нейрохирургии стало первым в России, где будут проводить полный цикл от биопсии и постановки диагноза до полноценной функциональной и эстетической реабилитации с использованием самых современных эндоскопических и микрохирургических технологий. Также здесь расположено реанимационное отделение, оснащенное новейшим оборудованием. Для удобства транспортировки пациента из операционной в реанимационное отделение предусмотрен сквозной проход.
https://ria.ru/20210527/putin-1734366082.html
https://ria.ru/20231013/gorev-1902464470.html
https://ria.ru/20230710/lechenie-1883355421.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908181537_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f59c822a0f0fb963b2fc14af7bfed834.jpg
Посещение Путиным онкоцентра
Посещение Путиным онкоцентра
2023-11-08T13:35
true
PT4M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин посетил Центр имени Димы Рогачева
Путин посетил онкоцентр имени Димы Рогачева, где открылся новый корпус
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Президент Владимир Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, где открылся новый корпус с центром ядерной медицины полного цикла, отделения детской нейроонкологии и современная лаборатория, сообщили на сайте Кремля
.
Глава государства пообщался с маленькими пациентками и их мамами, подарил девочкам куклы. Он не стал обниматься с детьми по соображениям санитарной безопасности, но сфотографировался, присев на одно колено.
Путин рассказал об истории создания центра имени Димы Рогачева
Президент встретился с еще одним пациентом — Вадимом. Мальчик засмущался, увидев его, и спрятался под одеяло.
«
"Не стесняйся, ничего страшного. Как тебя зовут? Скажи из-под одеяла", — предложил Путин.
После уговоров российского лидера и мамы, а также предложения получить вертолет в подарок, Вадим отбросил одеяло.
Национальный медицинский исследовательский центр имени Дмитрия Рогачева — одна из ведущих мировых клиник по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей в возрасте от семи дней до 18 лет. Решение о его создании приняли в 2005 году после встречи Владимира Путина с больным лейкозом десятилетним Димой Рогачевым, в честь которого впоследствии и назвали центр.
Путин называл решение о создании клиники для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями очень личным — знакомство с Димой Рогачевым ускорило создание онкоцентра. Он встретился с мальчиком в 2005-м, после того как получил от него письмо с приглашением на блины. Президент подарил Диме фотоаппарат, а тот ему — рисунок больницы будущего. Врачи тогда рассказали российскому лидеру о необходимости создать специальный центр для детей.
Валерий Горев: дети не стали болеть чаще, мы стали лучше выявлять
Создание отделения нейроонкологии, как отметили в Центре, открывает возможности для диагностики и лечения, включая нейрохирургический этап в новом отделении опухолей головы и шеи, проведение магнитно-резонансной томографии в раннем послеоперационном периоде, выполнение различных видов химиотерапии, а также ТГСК, лучевой и таргетной терапии. В перспективе планируется развитие клеточной терапии у пациентов с наиболее тяжелыми опухолями центральной нервной системы. Открытие специализированного отделения детской нейроонкологии позволит создать инновационные протоколы лечения, что в итоге значимо улучшит результаты терапии.
Отделение детской онкологии, хирургии головы и шеи и нейрохирургии стало первым в России
, где будут проводить полный цикл от биопсии и постановки диагноза до полноценной функциональной и эстетической реабилитации с использованием самых современных эндоскопических и микрохирургических технологий. Также здесь расположено реанимационное отделение, оснащенное новейшим оборудованием. Для удобства транспортировки пациента из операционной в реанимационное отделение предусмотрен сквозной проход.
Минздрав разрешил лечить рак щитовидки у детей препаратом от "Росатома"