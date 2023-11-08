https://ria.ru/20231108/putin-1908113274.html
Путин встретится с зампредом Центрального военного совета Китая
Путин встретится с зампредом Центрального военного совета Китая - РИА Новости, 08.11.2023
Путин встретится с зампредом Центрального военного совета Китая
Президент РФ Владимир Путин примет в среду прибывшего в Москву зампреда Центрального военного совета Китая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:04
2023-11-08T12:04
2023-11-08T12:04
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет в среду прибывшего в Москву зампреда Центрального военного совета Китая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Меня спрашивали и вчера вечером, и сегодня утром в контексте гостя министра обороны нашего. Я имею в виду заместителя председателя центрального военного совета КНР. Примет ли его президент? Да, президент также его сегодня примет, беседа состоится", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231030/kitay-1906062193.html
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китай, россия, владимир путин, политика, москва
Китай, Россия, Владимир Путин, Политика, Москва
Путин встретится с зампредом Центрального военного совета Китая
Песков: Путин примет в среду зампреда Центрального военного совета Китая