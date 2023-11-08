https://ria.ru/20231108/putin-1908113274.html

Путин встретится с зампредом Центрального военного совета Китая

Путин встретится с зампредом Центрального военного совета Китая - РИА Новости, 08.11.2023

Путин встретится с зампредом Центрального военного совета Китая

Президент РФ Владимир Путин примет в среду прибывшего в Москву зампреда Центрального военного совета Китая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:04

2023-11-08T12:04

2023-11-08T12:04

китай

россия

владимир путин

политика

москва

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет в среду прибывшего в Москву зампреда Центрального военного совета Китая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Меня спрашивали и вчера вечером, и сегодня утром в контексте гостя министра обороны нашего. Я имею в виду заместителя председателя центрального военного совета КНР. Примет ли его президент? Да, президент также его сегодня примет, беседа состоится", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231030/kitay-1906062193.html

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китай, россия, владимир путин, политика, москва