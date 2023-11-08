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Названы самые опасные природные достопримечательности мира - РИА Новости, 08.11.2023
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Туризм
 
02:46 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/puteshestviya-1907975628.html
Названы самые опасные природные достопримечательности мира
Названы самые опасные природные достопримечательности мира - РИА Новости, 08.11.2023
Названы самые опасные природные достопримечательности мира
Эксперты определили самые опасные достопримечательности мира, сообщает Express. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T02:46
2023-11-08T02:46
туризм
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новости - туризм
монблан
ниагарский водопад
юар
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Эксперты определили самые опасные достопримечательности мира, сообщает Express.Сотрудники туркомпании Holidu сравнили среднее количество смертей и несчастных случаев с количеством посетителей. Оказалось, что самая опасная природная достопримечательность — гора Монблан. Там погибает примерно 100 туристов в год. Власти ближайшей коммуны Сен-Жервеле-ле-Бен даже предложили брать с путешественников залог в 15 тысяч евро за восхождение. Это должно отпугнуть неопытных альпинистов и компенсировать часть затрат на возможное спасение.В первую восьмерку вошли гора Хуашань, Доломитовые Альпы, Ниагарский водопад, британский нацпарк Лейк-Дистрикт, Столовая гора в ЮАР, швейцарская вершина Маттерхорн и Гранд-Каньон.Самым опасным водопадом признан двухступенчатый Катскилл, расположенный недалеко от Нью-Йорка. Это и делает его опасным: туда приезжает много туристов на фотосессии, и в этом году четверо из них сорвались вниз, делая селфи.Самые опасные скальные образования расположены в Ирландии, это утесы Мохер. Путешественники сворачивают с безопасных троп, чтобы запечатлеть на телефон живописные окрестности и падают с высоты.Йосемити — самый опасный нацпарк. В прошлом году в этом американском заповеднике погибли 11 туристов. Но больше всего происшествий зафиксировано в нацпарке Норт-Каскейдс. Там суровый ландшафт, часто встречаются медведи.
https://ria.ru/20231026/strakhovka-1905437305.html
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туризм, новости - туризм, монблан, ниагарский водопад, юар, сша, великобритания, ирландия, швейцария
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Монблан, Ниагарский водопад, ЮАР, США, Великобритания, Ирландия, Швейцария
Названы самые опасные природные достопримечательности мира

СМИ: Монблан признан самой опасной природной достопримечательностью в мире

© AP Photo / Luca BrunoВертолет EC-135 французских спасателей над фуникулером на горе Монблан. 9 сентября 2016
Вертолет EC-135 французских спасателей над фуникулером на горе Монблан. 9 сентября 2016 - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Luca Bruno
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Эксперты определили самые опасные достопримечательности мира, сообщает Express.
Сотрудники туркомпании Holidu сравнили среднее количество смертей и несчастных случаев с количеством посетителей. Оказалось, что самая опасная природная достопримечательность — гора Монблан. Там погибает примерно 100 туристов в год. Власти ближайшей коммуны Сен-Жервеле-ле-Бен даже предложили брать с путешественников залог в 15 тысяч евро за восхождение. Это должно отпугнуть неопытных альпинистов и компенсировать часть затрат на возможное спасение.
В первую восьмерку вошли гора Хуашань, Доломитовые Альпы, Ниагарский водопад, британский нацпарк Лейк-Дистрикт, Столовая гора в ЮАР, швейцарская вершина Маттерхорн и Гранд-Каньон.
Самым опасным водопадом признан двухступенчатый Катскилл, расположенный недалеко от Нью-Йорка. Это и делает его опасным: туда приезжает много туристов на фотосессии, и в этом году четверо из них сорвались вниз, делая селфи.
Самые опасные скальные образования расположены в Ирландии, это утесы Мохер. Путешественники сворачивают с безопасных троп, чтобы запечатлеть на телефон живописные окрестности и падают с высоты.
Йосемити — самый опасный нацпарк. В прошлом году в этом американском заповеднике погибли 11 туристов. Но больше всего происшествий зафиксировано в нацпарке Норт-Каскейдс. Там суровый ландшафт, часто встречаются медведи.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМонбланНиагарский водопадЮАРСШАВеликобританияИрландияШвейцария
 
 
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