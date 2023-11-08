https://ria.ru/20231108/puteshestviya-1907975628.html

Названы самые опасные природные достопримечательности мира

Названы самые опасные природные достопримечательности мира - РИА Новости, 08.11.2023

Названы самые опасные природные достопримечательности мира

Эксперты определили самые опасные достопримечательности мира, сообщает Express. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T02:46

2023-11-08T02:46

2023-11-08T02:46

туризм

туризм

новости - туризм

монблан

ниагарский водопад

юар

сша

великобритания

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Эксперты определили самые опасные достопримечательности мира, сообщает Express.Сотрудники туркомпании Holidu сравнили среднее количество смертей и несчастных случаев с количеством посетителей. Оказалось, что самая опасная природная достопримечательность — гора Монблан. Там погибает примерно 100 туристов в год. Власти ближайшей коммуны Сен-Жервеле-ле-Бен даже предложили брать с путешественников залог в 15 тысяч евро за восхождение. Это должно отпугнуть неопытных альпинистов и компенсировать часть затрат на возможное спасение.В первую восьмерку вошли гора Хуашань, Доломитовые Альпы, Ниагарский водопад, британский нацпарк Лейк-Дистрикт, Столовая гора в ЮАР, швейцарская вершина Маттерхорн и Гранд-Каньон.Самым опасным водопадом признан двухступенчатый Катскилл, расположенный недалеко от Нью-Йорка. Это и делает его опасным: туда приезжает много туристов на фотосессии, и в этом году четверо из них сорвались вниз, делая селфи.Самые опасные скальные образования расположены в Ирландии, это утесы Мохер. Путешественники сворачивают с безопасных троп, чтобы запечатлеть на телефон живописные окрестности и падают с высоты.Йосемити — самый опасный нацпарк. В прошлом году в этом американском заповеднике погибли 11 туристов. Но больше всего происшествий зафиксировано в нацпарке Норт-Каскейдс. Там суровый ландшафт, часто встречаются медведи.

https://ria.ru/20231026/strakhovka-1905437305.html

монблан

ниагарский водопад

юар

сша

великобритания

ирландия

швейцария

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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