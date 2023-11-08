https://ria.ru/20231108/pugacheva-1908166804.html

Звукорежиссер рассказал, что Пугачева, приехав в Россию, записала три песни

Звукорежиссер рассказал, что Пугачева, приехав в Россию, записала три песни - РИА Новости, 08.11.2023

Звукорежиссер рассказал, что Пугачева, приехав в Россию, записала три песни

Певица Алла Пугачева 3 ноября записала в тверской студии звукозаписи "Салам" три песни для личного пользования, сообщил РИА Новости основатель студии,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:26

2023-11-08T15:26

2023-11-08T15:26

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алла пугачева

тверь

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Певица Алла Пугачева 3 ноября записала в тверской студии звукозаписи "Салам" три песни для личного пользования, сообщил РИА Новости основатель студии, звукорежиссер Игорь Лалетин. "Да, 3 ноября (Пугачева - ред.) была, спела три песенки для внутреннего пользования, видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе (для кого конкретно - ред.). Наша задача – записать вокал... Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они (были записаны - ред.) не для релиза. Для своих", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что они с Пугачевой в студии "повспоминали прошлое". "Посмеялись, поговорили, и она уехала", - поделился звукорежиссер. "Она спела три песенки, попросила отослать ей вокал. Я даже не знаю, где она потом будет их доделывать", - заключил Лалетин. Источник РИА Новости ранее сообщал, что Пугачева 2 ноября приехала в Россию через Псков, муж Максим Галкин*, признанный в РФ иноагентом, ее не сопровождает. Возвращение артистки вызвало бурную дискуссию в соцсетях. 5 ноября Галкин* выложил в свою соцсеть фотографию с Пугачевой, отметив солнечную воскресную погоду в латвийской Сигулде. Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. В последний раз она приезжала в Россию в мае, она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231104/pugacheva-1907357961.html

https://ria.ru/20231011/artisty-1901776611.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, алла пугачева, тверь, новости культуры